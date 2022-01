Il Comune di Albenga concede all’Agrario terreni per le attività di laboratorio

Albenga. Il Comune di Albenga concede all’istituto d’istruzione superiore agrario Giancardi-Galilei-Aicardi in comodato d’uso gratuito alcuni terreni adiacenti alla scuola al fine di permettere ai ragazzi di svolgere agevolmente i proprio progetti e le attività laboratoriali.

Afferma l’assessore al bilancio, all’agricoltura e all’edilizia scolastica Silvia Pelosi: “Abbiamo ricevuto questa richiesta dall’istituto agrario e, tramite i nostri uffici, in particolare l’ufficio all’agricoltura, ci siamo prontamente attivati per mettere a disposizione dei ragazzi questi terreni che si trovano nell’immediata adiacenza della scuola. Da adesso in poi gli studenti potranno svolgere attività relative al Laboratorio di Agri-Coltivazione e Agri-Valorizzazione del Territorio in maniera molto più agevole. La nostra amministrazione continua ad essere a piena disposizione delle scuole presenti sul territorio in un’ottica di massima collaborazione necessaria a garantire un alto livello di preparazione dei nostri ragazzi che necessitano anche di spazi idonei per laboratori e attività extracurriculari”.

Aggiunge l’assessore ai servizi sociali Marta Gaia: “Un’occasione per gli allievi e le allieve dell’istituto agrario, per ampliare l’offerta laboratoriale in un settore radicato e fondamentale per la Piana dove i giovani aspirano a diventare imprenditori agricoli del domani. La vicinanza degli spazi permetterà anche di superare le difficoltà emerse per raggiungere l’azienda fino ad oggi distante dal plesso. Grazie a questa collaborazione si va, inoltre, a sanare una situazione in stato di abbandono dei terreni ivi presenti spesso segnalata dai residenti della zona.”