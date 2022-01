Il Centro Danza Savona conquista premi e borse di studio al Roma Dance Contest

Savona. Il Centro Danza Savona, diretto da Alessandra Schirripa, ha partecipato e vinto al Roma Dance Contest prodotto da Forballet.it che si è tenuto a Roma al Teatro Greco sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022.

Ospiti tredici giurati di grandissimo prestigio collegati in streaming da varie parti del mondo tra cui Parigi, New York, San Paolo del Brasile, Rotterdam, Zurigo, Liegi ed altre. Due docenti internazionali in presenza hanno dato lezioni di classico e contemporaneo per offrire incalcolabili possibilità di accesso e lavoro in importanti compagnie di danza e alle più famose scuole ed università internazionali di danza.

Poche coreografie presentate in conseguenza alla pandemia, ma molti premi e borse di studio offerte ad una giovanissima rappresentanza savonese in una delle più accreditate manifestazioni di danza in Italia.

Ecco i premi vinti dal Centro Danza Savona:

Primo premio Solisti Classico Juniores e Premio Migliore Interpretazione;

secondo premio Solisti Contemporaneo Juniores per Alessia Incorvaia;

terzo premio Gruppi Composizione Coreografica per “Manifesto”, coreografia Alessandra Schirripa; interpreti Gioele Cosentino, Giulia Genta, Alessia Incorvaia, Alessia Rebagliati, Ilia Romano, Sara Spiegl, Giacomo Tomasini, Bakit Zerilli.

Borse di studio:

– 50/100 stage audizione al Pole National Superieur de Danse Rosella Hightower, Cannes ad Alessia Incorvaia;

– 50/100 stage audizione alla Mosa Ballet School, Liegi per Alessia Incorvaia;

– ammissione diretta al Summer Intensive Alvin Ailey di New York per Alessia Incorvaia;

– stage audizione al ACTS, Parigi per Alessia Rebagliati e per Gioele Cosentino;

– invito per dieci giorni di lavoro a Rotterdam con la compagnia Scapino Ballet per Bakit Zerilli.

Il Centro Danza Savona, centro internazionale di formazione alla danza, contribuisce all’educazione e formazione completa di ogni allievo grazie alla collaborazione di docenti altamente qualificati tra i quali spiccano, oltre alla direttrice Alessandra, Ekaterina Desnitskaia (diplomata Accademia A. Vaganova di San Pietroburgo e danzatrice Compagnia Teatro Kirov-Marijnsky), Marta Tassinari e ad una continua specializzazione con workshop e masterclass condotti da maestri ospiti di fama internazionale.

Alessia Incorvaia