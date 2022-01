Il 15 gennaio il congresso provinciale di Azione

Liguria. Sabato 15 gennaio nelle quattro province liguri si terrà il primo congresso di Azione, il partito guidato da Carlo Calenda, nelle quattro province liguri. Il congresso regionale si svolge in vista di quello nazionale, in programma a febbraio.

“Sono i primi congressi nella storia del Partito e si è deciso di andare avanti, nonostante tutto, perchè un partito è tale se ha meccanismi democratici interni – spiegano dalla commissione regionale – In un primo momento, infatti, il congresso si sarebbe dovuto tenere in presenza ma in considerazione dell’andamento della pandemia e delle autorizzate deroghe al regolamento, si è preferito optare per la modalità online al fine di garantire a tutti gli iscritti provinciali la massima partecipazione con la massima sicurezza”.

“Il congresso riveste un’importanza primaria nella vita politica di Azione a livello locale in quanto durante i lavori verranno eletti, oltre alla lista dei delegati all’assemblea nazionale, anche la segreteria e il direttivo provinciale che daranno struttura al partito a questo livello. Non appena la situazione sanitaria lo consentirà, in ogni provincia verrà organizzato in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anti-covid, un evento allargato anche ai simpatizzanti di Azione e alle cariche pubbliche”.

“Il congresso è un grande esercizio di democrazia che porterà Azione a diventare un partito ancor più radicato, rispettoso delle regole democratiche e con organi interni forti. Un partito capace di discutere”, conclude la commissione regionale.