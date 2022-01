I fratelli Braggio protagonisti nella marcia: record ligure per Mattia, primato personale per Elisa

Ceriale. Nello scorso fine settimana si sono distinti quattro atleti cresciuti nell’Atletica Ceriale San Giorgio.

Pescara, domenica 16 gennaio, ha ospitato i campionati italiani assoluti di marcia su strada. Mattia Braggio, che da questa stagione indossa la casacca dell’Atletica Duferco La Spezia, ha ottenuto il nuovo record ligure Under 23 nella 20 km di marcia con il tempo di 1 ora 30’15”. Un primato che resisteva dal 1995.

Elisa Braggio, che ha iniziato come il fratello nell’Atletica Ceriale ed ora anche lei in maglia Duferco, ha segnato il nuovo primato personale nella 10 km, con il crono di 57’26”, minimo Junior alla prima uscita.

Maya Rosso, passata dai nostri colori gialloneri al Città di Genova, si è cimentata sui 10 km, nuova distanza per lei del tacco punta, chiudendo in in 1 ora 4’54”.

Ad Imperia si è svolto il campionato di società regionale di cross. Nella categoria Junior femminile, sulla distanza dei 5 km, ha primeggiato Giulia Baldini, anche lei cresciuta nel Ceriale e da quest’anno al Città di Genova. Ha vinto per distacco con il tempo di 21’15”.

“Siamo orgogliosi di avervi visti crescere con la nostra maglia ma per avanzare è necessario lasciarvi un po’ andare. La sinergia con altre squadre dà l’opportunità a tutti di progredire e maturare. Un grazie particolare al tecnico Emidio Orfanelli e alle società che hanno accolto i nostri atleti” è il messaggio dei dirigenti dell’Atletica Ceriale San Giorgio.

Emidio Orfanelli e Mattia Braggio

Giulia Baldini

Maya Rosso