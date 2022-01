I destini incrociati del Genoa e di Ballardini

Aveva ottenuto un grande successo l’appuntamento andato in onda giovedì 15 febbraio dalle ore 10 a Genova presso la Sala Coni Palazzo Federazioni di Viale Padre Santo 12. Il corso/seminario dal titolo “Raccontare il calcio” era stato promosso con il patrocinio e la collaborazione del Coni e del progetto Stelle nello Sport e faceva parte degli eventi formativi USSI che debbono essere approvati dal Consiglio regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria aveva una capienza limitata a 80 posti e valeva 2 crediti formativi. Soddisfatto il responsabile della formazione professionale continua e aggiornamento Marcello Zinola.

Il coach genoano (affermatosi dopo 15 anni di trafila nelle giovanili) entrando nel merito del suo lavoro (autodefinendosi un artigiano, o meglio un artista) aveva sottolineato la necessità di incastrare bene i vari reparti. Era passato poi a sottolineare che alla base di tutto per lui c’è il rapporto umano con la lealtà ed il rispetto al centro compreso con i suoi collaboratori Regno e Melandri fra l’altro più anziani di lui.

“Il rapporto tra allenatore e media? Un disastro, molto meglio con i giocatori”. Davide Ballardini mister vincente del Grifone aveva poi scherzato sul tema con i giornalisti nella conferenza stampa tenuta al termine. E’ proprio vero – aveva esordito Ballardini – mi sono divertito. Credo di aver capito che c’è tanta serietà e curiosità nel capire il nostro mestiere di allenatore”. Ecco i punti principali di quella che era stata la sua esposizione. Aveva dapprima ricordato entusiasta le vittorie riportate su Lazio e Chievo, per poi entrare nel merito di altri argomenti.

Come il suo collega Spalletti, era stato concorde nel ricordare alla stampa che c’erano ancora 100 giorni da giocare in campionato e che pertanto: “bisognava tirare le somme alla fine”. Zio Balla, questo è il nickname affettuoso affidatogli dai supporter, si era poi aperto e in merito al suo lavoro di allenatore del Genoa aveva detto: “Io non sono mai sereno, sento le responsabilità, mi piace quel che faccio e cerco di farlo bene”, spendendo belle parole per i suoi ragazzi, a testimonianza del clima che circondava la società: “…un bel gruppo di ragazzi, è piacevole allenarli. Sono queste le basi per svolgere un buon lavoro”. Si trattava della sua terza “fortunata” esperienza al Genoa che finì salvando la squadra con quattro giornate d’anticipo (31 i punti raccolti in 26 incontri con media 1,34).

Ciononostante il 9 ottobre 2018, dopo la sconfitta casalinga contro il Parma (1-3), venne esonerato da Preziosi che richiamò Ivan Jurić nonostante il Grifone fosse a tre punti dalla zona Champions e con una partita in meno ancora da recuperare (12 punti in 7 gare, media punti di 1,75 punti a partita).Il 21 dicembre 2020, a seguito dell’esonero di Rolando Maran, è poi tornato a ricoprire, per la quarta volta nel giro di un decennio,la carica di allenatore della prima squadra che si trovava in quel momento al penultimo posto in classifica con 7 punti. Termina il campionato all’undicesimo posto con 42 punti avendo messo insieme 35 punti in 25 partite (media di 1,4) frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte e il 5 giugno il presidente lo riconferma.

Il Genoa ha deciso di esonerare Davide Ballardini. Il 6 novembre del 2021 il club rossoblù ha annunciato ufficialmente a sorpresa la decisione dell’esonero. Determinate in tal senso il pareggio contro l’Empoli che si è dimostrata la rivelazione del torneo. Al suo posto Andriy Shevchenko, che al momento non ha certo entusiasmato. La lunga storia d’amore tra il Genoa e Ballardini, se vista da distante non ha niente di speciale. Il segreto per mettere bene a fuoco è tutto racchiuso dietro un paio di occhiali. Storia diversa per gente normale. Storia vissuta a muso duro, pugni chiusi e parole non dette. E forse, forse era giusto così. Tra mugugni e magane è già tempo di rimpianti per un addio che ha lasciato un po’ di amaro in bocca. “Ciao zio”, saluto il più gettonato. In fin dei conti se il Grifone è ancora in Serie A – repetita iuvant – molto del merito va al tecnico romagnolo autore di ben 4 salvezze in un decennio.