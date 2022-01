Hockey, mamma e figlia in campo insieme: il Savona vince la prima partita in Serie A

Savona. Prima vittoria nel campionato di Serie A femminile di hockey indoor per il Savona. Le biancoverdi del presidente Pavani, allenate da Andrea Rossi e Massimo Burchi, nel secondo concentramento, svoltosi a Pisa, hanno conquistato una vittoria storica (1-0) contro il Pistoia ed hanno subito due sconfitte, la prima (11-1) contro il Pisa, squadra candidata alla vittoria finale, la seconda contro il Rainbow Genova (3-0).

La squadra savonese si è presentata decimata causa pandemia e defezioni dell’ultimo minuto, con ben tre esordienti assolute nella categoria: le giovanissime Yassmin Poggi (classe 2007), Laura Boskai (2006) e la figlia d’arte Irene Vaglini (2005).

Ciononostante hanno ben figurato in tutti gli incontri, dando filo da torcere ad avversarie ben più blasonate ed attrezzate numericamente: questo lo spirito giusto da cui attingere per la crescita anche del movimento hockeystico femminile in provincia.

La squadra savonese era completata dall’esperta e bravissima Giulia Mearelli in porta, dal prodotto del vivaio biancoverde Jasmine Laghi, dalla non più giovanissima ma quasi esordiente Hind Hallami e dal prezioso prestito del Genova Hc Lorena Lo Bello. Tutte meritevoli di lodi in quanto tutte hanno dato il meglio delle loro possibilità.

Contro il Pistoia a segno è andata Hind Hallami, mentre la rete della bandiera contro il Pisa è stata realizzata da Yassmin Poggi. E c’è una curiosità: Hind Hallami, 35 anni, e Yassmin Poggi, 14 anni, non sono solo due semplici compagne di squadra che si allenano con grande impegno e determinazione durante la settimana. Nella vita sono mamma e figlia, vivono a Ferrania e sono entrambe appassionate di hockey: Yassmin gioca da cinque anni mentre mamma Hind da due. Per loro sono state le prime partite ufficiali insieme.