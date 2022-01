Guasto sulla linea ferroviaria tra Andora e Albenga, ripresa la circolazione dei treni [AGG]

Ponente. Agg. ore 14.34 E’ stata ripristinata da pochi minuti la circolazione ferroviaria rimasta sospeso per un guasto alla segnaletica nel tratto di binario unico tra le stazioni di Andora e Albenga, sulla linea Genova-Ventimiglia.

Il personale tecnico ha risolto il problema infrastrutturale, consentendo un progressivo ritorno alla normalità per tutti i treni in transito.

A seguito del guasto sono stati interessati tre convogli regionali, che hanno subito ritardi oltre i 45 minuti.

Dopo i disagi di ieri pomeriggio per un problema tecnico ad un treno merci, altra giornata a dir poco difficile per la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-Ventimiglia.

Secondo quanto appreso, intorno alle 13.15 di oggi, un guasto ha interessato il tratto tra Andora e Albenga.

Stando alle prime informazioni, si è verificata una criticità a livello infrastrutturale, che riguarda la segnaletica presente sul binario: sul posto stanno già operando i tecnici di Ferrovie per risolvere la situazione e ripristinare la normale circolazione ferroviaria.

I convogli in transito risultano, ad ora, fermi sui binari o alle stazioni di partenza, con inevitabili ritardi rispetto ai tempi di percorrenza. Disagi pesanti in quanto il guasto riguarda un tratto a binario unico, con conseguente blocco totale tanto per i treni diretti a Ventimiglia quanto per quelli diretti verso Savona-Genova.

E sul nuovo stop al trasporto ferroviario non mancano le proteste dei pendolari e dei viaggiatori: “Una scena che si ripete, siamo fermi sul treno e non si sa quando si potrà ripartire…”.