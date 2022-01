Guasto ai server della Regione, ritardi in diversi hub vaccinali della Liguria: la situazione nel savonese

Liguria. Pare non aver avuto (almeno al momento) alcun tipo di conseguenza sulla regolare attività degli hub vaccinali savonesi il guasto informatico che stamattina ha messo fuori uso i server dell’anagrafe vaccinale. Gli operatori di diversi centri non sono stati in grado di accedere al sistema e così sono stati costretti a procedere offline con inevitabili disagi e ritardi per gli utenti.

“Da stamattina dobbiamo produrre manualmente tutti i certificati vaccinali, li caricheremo poi tutti insieme quando i server saranno di nuovo operativi – riferisce Daniele Pallavicini, coordinatore dell’hub del Teatro della Gioventù nel centro di Genova, gestito dalle aziende della sanità privata – Tutto questo però provocherà rallentamenti. Stiamo perdendo l’anticipo che avevamo conquistato a inizio giornata. Consigliamo a chi deve vaccinarsi oggi di non arrivare in anticipo, visto che comunque ci sarà un po’ di ritardo”.

Nel savonese, tuttavia, la situazione pare regolare. Al PalaCrociere della città della Torretta l’attività prosegue senza intoppi, così come all’hub allestito presso la tensostruttura di Campolau ad Albenga e quelli della scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte (qui gli unici problemi hanno riguardato le “disdette” degli appuntamenti) e della Sunrise.

Il guasto, come spiega Regione Liguria, è già stato riparato. “È stato risolto in meno di un’ora il problema informatico generato da un guasto hardware, che ha causato un rallentamento, dalle 8.56 alle 9.39, del funzionamento del sistema informatico di prenotazione e registrazione dei vaccini anti Covid di Liguria Digitale – si legge in una nota – Si sono verificati di conseguenza ritardi nelle operazioni presso gli hub vaccinali, sui sistemi di prenotazione e nella registrazione dei tamponi nelle farmacie, che comunque non hanno mai smesso di funzionare. Alle 9.39 i sistemi sono stati ripristinati”.

Si ricorda anche che, a partire da domani (mercoledì 19 gennaio), saranno attivate linee speciali per somministrare la dose booster a chi ha il green pass in scadenza nei sette giorni successivi.