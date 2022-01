Grande Liguria: “Basta campanilismi sugli ospedali, Pietra e Albenga con servizi sanitari integrati”

Ponente. Grande Liguria condivide le posizioni espresse dal sindaco di Pietra Ligure su gli ospedali di Pietra Ligure e Albenga: “Basta con dichiarazioni campanilistiche la pandemia in corso doveva fare capire anche a chi cerca visibilità o cerca di mettere apposto la propria maggioranza che non possiamo più permetterci di sguarnire il territorio che come ben sa il sindaco di Albenga a causa di una viabilità pessima rende una vera e propria avventura qualsiasi spostamento sul territorio” afferma il movimento.

“La via maestra per affrontare la situazione è ragionare come integrare l’azione sanitaria degli ospedali di Albenga e Pietra considerandoli un unico nosocomio”.

“Questa situazione di confusione di poca chiarezza, deve finire per cui invitiamo chi ha posizioni decisionali in regione ad attivarsi nel produrre idee e proposte concrete, occuparsi di sanità deve prevedere una seria programmazione su come deve funzionare la sanità sul territorio oggi e nel futuro, attività primaria rispetto alla pur nobile visita di farmacie o altro”.

“Invitiamo il Governatore che è anche l’assessore alla sanità a venire sul territorio a spiegare in modo chiaro e netto le intenzioni della maggioranza al riguardo”.

“Ad altri suggeriamo di avere una visione sulla sanità che veda prevalere l’interesse generale su quello particolare” conclude Grande Liguria.