Girandola delle panchine savonesi: ecco come stanno andando gli avvicendamenti dall’Eccellenza alla Seconda Categoria

Il calcio dilettantistico è ripartito a settembre. Come in tutte le stagioni, la normalità è anche dettata dai cambi di allenatore. Momenti sempre poco gradevoli in cui spesso il tecnico paga un po’ per tutti ma che ormai fanno parte inevitabilmente del gioco.

Partendo dall’Eccellenza, l’unica panchina savonese saltata è stata quella di Gianni Berogno, che ha salutato il Varazze alla settima giornata dopo la sconfitta 4 a 0 contro il Finale. La squadra era terzultima a quota 3 punti, ad appena due lunghezze dall’Alassio ultimo in classifica. Una sola vittoria in sette partite ha spinto dunque la dirigenza al cambio. Il brevissimo interregno di mister Damonte ha portato subito 3 punti contro il Ventimiglia (1 a 0). La continuità a questo improvviso cambio di vento è stata data da mister Paolo Mazzocchi. Dopo la netta sconfitta all’esordio contro l’Arenzano, i nerazzurri hanno messo in fila cinque risultati utili consecutivi, conquistando nove punti in cinque giornate. Una media di quasi due punti a gara che consente ora al Varazze di alimentare una flebile speranza play off.

Scendendo in Promozione, Bragno e Celle Riviera sono corse ai ripari cambiando la guida tecnica. Se in Val Bormida si è assistito a un classico avvicendamento, da Mario Gerundo a Fabrizio Monte, in casa “civette” Massimiliano Ghione è rimasto in società mentre per la panchina si è scelto Luca Capurro.

I biancoverdi hanno cambiato dopo la sconfitta dell’ottava giornata contro il Ceriale Progetto Calcio. Il ruolino di marcia della gestione Gerundo era di quattro pareggi e tre sconfitte in sette partite. Media punti di 0,57 a gara. Fabrizio Monte ha portato subito la gioia della vittoria (1 a 0 sul Via dell’Acciaio). In generale, il Bragno ha giocato sei partite con il nuovo mister, totalizzando sette punti. Media punti migliorata, poco più di uno a partita, così come il distacco rispetto alle ultime due: + 8 sul fanalino di coda Celle e +5 sul Camporosso con una partita in meno disputata. Soltanto due le partite giocate dal Celle Riviera di Luca Capurro. Non sono arrivati punti nei due match salvezza contro Baia Alassio e Veloce.

In Prima Categoria, il primo e unico cambio di allenatore è stato anche uno dei più chiacchierati della stagione. Risultati non in linea con le aspettative in Coppa Liguria hanno spinto il Savona a separarsi da Cristian Cattardico e a puntare su David Balleri. Il Savona ha “aggiustato” la situazione in Coppa Liguria, superando il girone ed eliminando nel turno successivo la Carcarese. Il campionato del Savona è stato nel complesso positivo. Tuttavia, gli striscioni hanno trovato sulla loro strada una Sampierdarenese in grado di tenere testa. Vincere sempre è impossibile (in attesa che Carcarese, Vadino e Albissole smentiscano) e dunque si possono archiviare come fisiologici le due sconfitte e il pareggio in undici giornate, tenuto anche conto che i biancoblù hanno giocato lo scontro diretto contro la Sampierdarenese con l’uomo in meno per buona parte del match a causa di un’espulsione esagerata ai danni di capitan Stefanzl. Detto questo, gli investimenti sono stati fati e la rosa è d’alto profilo, con tanti giocatori che sono un lusso per la categoria. Sembrano dunque esserci tutti i presupposti per salire anche al netto di qualche svista arbitrale.

Due cambi in panchina in Seconda Categoria. La neonata White Rabbit United ha disputato la Coppa Liguria con mister Diego Bonomo. A poche ore dall’inizio del campionato, il testimone è passato nelle mani dell’ex Genoa Roberto Arco. Difficile dare un peso al cambio di allenatore, visto che è abbastanza normale che una squadra creata ex novo migliori a prescindere un pochino dopo qualche mese. Ciò è accaduto, visto che i “conigli bianchi” non hanno mai subito in campionato le “scoppole” rimediate in coppa: 5 a 1 contro la Priamar Liguria e 6 a 0 contro il Dego.

Proprio il Dego è l’altra squadra ad aver vissuto un avvicendamento, da Fabio Macchia ad Alessandro Bastoni. Si tratta del cambio di marcia più netto sebbene la situazione con Macchia fosse tutt’altro che nera: otto punti in cinque partite e squadra ad appena due lunghezze dal secondo posto. Detto questo, con Bastoni il Dego ha fatto un salto di qualità netto cogliendo la bellezza di quattro successi in altrettante partite. La squadra è giunta a Natale al secondo posto in classifica in solitaria.

