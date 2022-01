Giornata della Memoria: “Monito sulle attuali discriminazioni e l’isolamento sociale”

Liguria. In occasione della Giornata della Memoria, ecco l’intervento del “Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione”: “Quanto successo durante la Seconda Guerra Mondiale deve essere un monito per il presente e per il futuro di tutti” precisa in una nota Aleksandra Matikj, presidente del Comitato.

“Le discriminazioni, le divisioni, le radicalizzazioni del passato non devono mai più ripetersi né essere imposti da alcun governo, da nessuna organizzazione davanti ad uno sterminio di massa. Per nessun motivo “valido” o “giustificabile”, per nessun “interesse” perché “giusto”.

“La libertà dovrebbe essere sacrosanta per tutte le persone, nessuna esclusa”.

“Oggi sono da combattere non solo le discriminazioni di chi maggiormente era perseguitato in passato, ma anche di chi attualmente o in futuro potrebbe esserne vittima sul posto di lavoro, nelle scuole o nella società: una donna, un omosessuale o transessuale, considerato non idoneo secondo alcuni parametri, potrebbero subire ancora inaccettabili limitazioni di libertà come persone” conclude la Matikj.