Giornata della Memoria: a Varazze due iniziative per ricordare le vittime dell’Olocausto

Varazze. Momenti di riflessione per non dimenticare, giovedì, in occasione della Giornata della Memoria. Come ogni anno, anche Varazze celebra la triste ricorrenza del 27 gennaio per ricordare le vittime dell’Olocausto.

Appuntamento alle undici nella centrale piazza Nello Bovani dove si trovano le “pietre d’inciampo”, installate lo scorso anno, con i nomi delle quattordici vittime varazzine, per un momento di raccoglimento. Poi, nel tardo pomeriggio, alle diciotto, al Teatro Don Bosco la lettura di brani e poesie accompagnata dalle note di un violino nell’evento “Per non dimenticare”.

L’ingresso è libero con obbligo di green pass rafforzato e mascherina Ffp2.