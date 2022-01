Futuro dell’ospedale di Albenga, convocata la Commissione Sanità: nuovo invito al presidente Toti

Albenga. Convocata nuovamente la Commissione sanità allargata ad Albenga per fare il punto sul futuro, sempre nebuloso, dell’ospedale Santa Maria di Misericordia e per ribadire ancora una volta l’invito al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti a recarsi nell’albenganese.

Molto difficile che ciò avvenga, ma nonostante l’assenza quasi certa del governatore ligure, la Commissione si riunirà domani sera (giovedì 13 gennaio), alle 19,30, nella sala consigliare del Comune di Albenga.

L’invito di partecipazione è stato nuovamente allargato ai sindaci del comprensorio (comuni di: Alassio, Alto, Andora, Arnasco, Caprauna, Casanova Lerrone, Castelbianco, Castelvecchio di Rocca Barbena, Ceriale, Cisano, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga e Zuccarello).

“Oltre ai membri, – ha spiegato Diego Distilo, – è stata chiesta nuovamente la presenza a tutti i sindaci del territorio, ai consiglieri regionali eletti nella Provincia di Savona Vaccarezza, Brunello, Arboscello, Mai, Bozzano e nuovamente al presidente Toti. Ci auguriamo che partecipino per chiarire la posizione della Regione Liguria a riguardo dell’ospedale di Albenga pur non essendoci elezioni a breve termine”.

Queste le dichiarazioni del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Il nostro territorio si merita risposte chiare sul tema della sanità e sul futuro del Santa Maria di Misericordia, per questo auspichiamo la presenza del Presidente Toti e dei Consiglieri Regionali eletti in provincia di Savona tutti invitati a questa ennesima commissione sanità. Da loro speriamo di ottenere quei chiarimenti indispensabili per capire le intenzioni della Regione Liguria su queste tematiche così importanti”.

“Il Santa Maria di Misericordia è un ospedale nuovo e funzionale, collocato in una posizione strategica dal punto di vista logistico. A esso fa riferimento un bacino di utenza di oltre 80 mila persone che, in un territorio come il nostro nel quale le difficoltà infrastrutturali rendono difficilissimi gli spostamenti non solo in estate, ma, purtroppo, praticamente tutto l’anno, hanno la necessità di veder garantito il loro diritto alla salute e alla vita”.

Per poter supportare la presenza di un Pronto Soccorso, sulla base delle normative in vigore sul tema sanità, è necessario che l’Ospedale abbia un certo numero di posti letto, per questo chiediamo fortemente, anche attraverso l’ordine del giorno che sarà discusso durante il prossimo consiglio comunale, il potenziamento del nostro ospedale. Su queste tematiche credo che tutto il comprensorio dovrebbe essere unito e chiedere fermamente delle risposte che, arrivati a questo punto, non possono più esserci negate”, ha concluso il primo cittadino.