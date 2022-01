Furgone esce di strada sulla provinciale, vigili del fuoco in azione con l’autogru

Rialto. Incidente stradale questa mattina lungo la strada provinciale nel comune di Rialto, nell’entroterra finalese.

Secondo quanto appreso, intorno alle 8.00, il conducente di un furgone, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Il veicolo è rimasto incastrato in una cunetta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento finalese: è stato necessario l’intervento di una autogru per rimuovere il furgone incidentato.

Nessuna conseguenza per il guidatore, se non lievi contusioni e lo spavento per quanto accaduto.

Lievi le ripercussioni anche per la viabilità provinciale, il tempo necessario per l’azione di soccorso dei vigili del fuoco.