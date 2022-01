Funivie, scattata la liquidazione: cresce la preoccupazione per la sorte dei lavoratori

Savona. Dopo l’approvazione di novembre da parte dell’assemblea dei soci, la messa in liquidazione di Funivie Spa ha ora efficacia (dal 1 gennaio 2022). Il liquidatore è Paolo Cervetti, l’amministratore delegato, che aveva rimesso nelle mani del Mit la concessione per l’utilizzo dell’infrastruttura, ferma per una frana che a fine 2019 aveva danneggiato due piloni.

Per i lavoratori, circa una settantina, si apre lo spettro della cassa integrazione: solo una piccola parte resterà operativa per la gestione ordinaria.

Per salvare l’azienda e la stessa filiera delle rinfuse nel savonese è stato avviato un percorso parlamentare che ha portato allo stanziamento di sei milioni di euro: entro ottobre prossimo è prevista la fine dei lavori di ricostruzione, con il commissario Vittorio Maugliani che ha già avviato l’iter per l’intervento.

La complessa vertenza industriale è ancora aperta, con la richiesta dei sindacati alla politica di fare presto per assicurare un futuro alle maestranze e tutelare una filiera strategica, senza contare il discorso ambientale e di viabilità che ora costringe il trasporto delle rinfuse dal porto di Savona alla Val Bormida solo con i mezzi pesanti.

Con la definizione delle necessarie coperture finanziarie occorre adesso individuare un commissario per la gestione temporanea e la manutenzione dell’impianto, in attesa di una nuova gara di concessione e della realizzazione delle condizioni per un progetto logistico integrato di rilancio: questa la richiesta delle sigle sindacali di categoria.

Il via ufficiale alla procedura di liquidazione alza, però, anche il livello di preoccupazione: il timore è che nel frattempo diversi dipendenti saranno stati licenziati senza nessuna garanzia di un riassorbimento futuro.

L’invito stringente è rivolto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile per un intervento deciso e strutturale che l’intero territorio ritiene strategico per lo sviluppo economico del savonese.