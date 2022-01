Sotto controllo il principio di incendio in un negozio di mobili a Borghetto

Borghetto Santo Spirito. Aggiornamento ore 15.46 – E’ sotto controllo la situazione a Borghetto Santo Spirito dopo l’allarme per un principio di incendio divampato in un negozio di mobili: i vigili del fuoco hanno risolto in breve tempo ogni possibile rischio di propagazione delle fiamme.

Ora è in corso la bonifica e l’attività di messa in sicurezza.

Secondo quanto appreso i danni non sono stati particolarmente ingenti, grazie al rapido intervento pompieri allertati dopo le segnalazioni sulla fuoriuscita di fumo.

Restano ancora da appurare le cause, forse un corto circuito: gli accertamenti sono ancora in corso.

– I vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio divampato all’interno di un’attività commerciale di Borghetto Santo Spirito.

Secondo quanto riferito, alcuni abitanti della zona hanno segnalato del fumo fuoriuscire da un negozio di mobili e materassi situato sulla via Aurelia, a poca distanza da Capo Santo Spirito, ed hanno subito dato l’allarme allertando il Numero Unico di Emergenza.

Sul posto sono subito giunti mezzi e uomini del distaccamento di Finale Ligure, i quali sono tuttora al lavoro per mettere in sicurezza i locali.