Fulvio Florean vince anche nei sondaggi: trionfo al Trofeo Roggia

Savona. Fulvio Florean si è aggiudicato il 18° Trofeo Loris Roggia. Il copilota savonese, che nel 2021 ha collezionato diversi successi, si è posizionato in vetta alla classifica, a livello italiano, del Trofeo intitolato al collega veneto di cui il mondo rallystico è purtroppo orfano dal 2003.

Vincitore della Aci Sport Rally Cup con Elwis Chentre, Florean ha poi chiuso in bellezza la stagione trionfando allo Special Rally Circuit by Vedovati con il sedicenne Marco Butti alla gara d’esordio; un record assoluto destinato a rimanere negli annali.

Tante le preferenze espresse dal pubblico per Florean, primo con il 17.7% delle preferenze in una graduatoria che ha visto al secondo posto Pietro Elia Ometto ed al terzo l’altro ligure Nicola Arena, seguiti da tanti altri nomi eccellenti del sedile di destra.

“Sono commosso ed emozionato, perché per un copilota ricevere il premio intitolato a Loris ed ideato da Claudio Carusi, uno dei riferimenti per la comunicazione nei rallies, è davvero importante – dichiara Florean -. Se abbiamo paragonato l’Aci Sport Rally Cup alla Champions League, il Trofeo Loris Roggia è come se fosse un pallone d’oro. La stagione con Elwis è stata perfetta, e la ciliegina sulla torta è arrivata con la strepitosa vittoria di Marco Butti, sono davvero orgoglioso di averlo accompagnato nel primo successo, nonché sua gara d’esordio”.

“Sono davvero felice per le tante preferenze degli appassionati italiani che mi hanno votato e sono onorato di condividere il podio con due bravissimi professionisti come Pietro e Nicola – prosegue -. Il 2022 è partito nel migliore dei modi, ora non resta che darsi da fare per un’altra grande stagione, anche se i miei impegni fuori dall’abitacolo in politica ed in federazione non mi lasciano tantissimo tempo a disposizione”.

Il commento di Fulvio Florean è pieno di entusiasmo e dalle sue parole traspare tutta la gioia per aver coronato una stagione perfetta, concretizzatasi dopo uno stop forzato di oltre un anno. La Liguria continua così a recitare un ruolo da protagonista nel motorsport italiano.