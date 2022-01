Finale Ligure, dal ministero 200 mila euro per manutenzione marciapiedi, efficientamento energetico e sicurezza infrastrutture

Finale Ligure. Dal Ministero ulteriori risorse per la cittadina rivierasca. Si tratta di denari stanziati dalla Legge di Bilancio nazionale, che attribuisce a Finale Ligure 60 mila euro per la manutenzioni di marciapiedi (L. Bilancio 2022), 90 mila euro per efficientamento energetico (L. Bilancio 2020) e 50 mila euro per sicurezza delle infrastrutture (L. Bilancio 2019).

“Abbiamo già un piano di utilizzo delle risorse che riceviamo con entusiasmo – è il commento del sindaco, Ugo Frascherelli – Da tempo abbiamo progetti e computi pronti nel cassetto per approfittare di situazioni come questa e per fortuna possiamo dire di essere pronti ad utilizzarne per le molte criticità presenti sul territorio. Abbiamo numerosi marciapiedi ancora da manutenere, impianti della pubblica illuminazione da efficientare e sulle infrastrutture continueremo il percorso virtuoso legato allo studio e all’analisi dei nostri ponti e nostre passerelle per definire progetti e nuove azioni concrete per la loro messa in sicurezza , cosi come ormai avviato da anni”.

“Presenteremo le proposte alla maggioranza – annuncia – per definire le priorità ed avviare nei prossimi mesi gli interventi da concludersi entro l’anno come da richiesta del Ministero. Queste attribuzioni pluriennali ci consentano di programmare gli interventi cosi come fatto lo scorso anno con l’efficientamento energetico dell’illuminazione di Capo San Donato, in modo da poterle eseguire a lotti funzionali”.