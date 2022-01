Finale Ligure, 11 mln in opere pubbliche nel 2022: al via iter per i nuovi cantieri

Finale Ligure. Sono circa 11 milioni di euro le risorse impegnate per numerose opere che saranno avviati nell’arco del 2022 a Finale Ligure. “Non possiamo che guardare con entusiasmo a questo risultato estremamente importante per la nostra città – afferma il sindaco Ugo Frascherelli -. Siamo riusciti ad avviare procedure per cantieri strategici ed attesi da anni: dalla difesa della costa di Marina e di Varigotti, alle opere strutturali del porto, dalla sismica delle scuole medie alla riqualificazione di piazza Abbazia, senza dimenticare le manutenzioni cittadine con risorse dedicate alle strade, ai cimiteri, al verde pubblico ed al patrimonio comunale. Insomma un lavoro ad ampio raggio che abbraccia molteplici settori ed esigenze, che riguarderà tutti i rioni finalesi e darà ulteriore impulso al nostro turismo, vera locomotiva della nostra economia”.

Degli 11 milioni di euro investiti sul territorio ben 6 milioni derivano da fonti sovracomunali: bandi regionali, ministeriali ed europei. “Siamo riusciti a catalizzare ingenti risorse al di fuori del nostro bilancio, puntando su opere di sicurezza e difesa del territorio con progetti vincenti e convincenti. La struttura comunale è riuscita ad attrarre risorse economiche difficilmente individuabili nella finanza finalese” aggiunge ancora il primo cittadino finalese.

“L’approccio che la maggioranza ha cercato di impostare è quello che cerca di fornire risposte alle esigenze manifestate dai cittadini e seguire le priorità che la stessa maggioranza si è data durante la costruzione del progetto amministrativo premiato dalle urne – sottolinea il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Guzzi -. Su Final Marina le voci piu’ grandi riguardano i 2,3 milioni dedicati alla difesa della costa a ponente della foce Pora e 1,4 milioni dedicati all’adeguamento sismico e strutturale delle scuole medie. Due grandi interventi che beneficiano di risorse Ministeriali e che dovremo avviare e concludere nell’arco del 2022. Sempre su Final Marina siamo riusciti a finanziare con circa 80 mila euro il recupero della pavimentazione in graniglia dei portici di piazza Vittorio Emanuele, vetusti ed ammalorati che di certo daranno ulteriore lustro alla nostra piazza”.

“Altri 100 mila euro saranno dedicati alla manutenzione del cimitero di Marina, che necessita di maggiori risorse per un lavoro piu’ vasto ed approfondito ma almeno iniziamo a creare le condizioni affinché con un piano pluriennale si possa risistemare in toto. In Final Borgo punteremo molto al recupero dei nostri contenitori culturali: 230 mila euro riservati a Palazzo Ricci per il recupero del tetto e dei serramenti, e con l’avvio di una progettualità sul rifacimento delle facciate; 100 mila euro di lavori su Castel Gavone e 450 mila euro (con interventi programmati in 3 anni) sul Complesso di Santa Caterina”.

“In Borgo anche scuola e sport: 225 mila euro per il recupero del tetto dell’asilo comunale gestito dalle Suore, 260 mila euro per il risanamento del tetto del Palazzetto Alessia Berruti e 60 mila euro per la riqualificazione di piazzale Rivetti (che vorremmo tornasse area sportiva con un nuovo campo all’aperto) e la messa in sicurezza delle tribune del Viola. Final Pia continuerà il percorso avviato da anni cercando di completare la riqualificazione del suo centro: 240 mila euro per iniziare il rifacimento di corso Europa (da Bar Lux fino al fiume), 900 mila euro per la Nuova Piazza Abbazia, 805 mila euro per il II lotto di lungomare Migliorini (dal Patio fino ai Bagni Boncardo) e circa 200 mila euro per il rifacimento di via Mimose e piazza Toscana (su questi siamo in estremo ritardo)”.

“Continuiamo ad investire sul porto turistico: 745 mila euro per il II lotto dedicato al rafforzamento del molo di sopraflutto e alla messa in sicurezza della banchina nord, 160 mila euro per il nuovo sistema antincendio. Finalmente siamo riusciti a finanziare con 230 mila euro il rifacimento della passerella di san donato che prevediamo di avviare dopo la stagione estiva. Su Varigotti avvieremo a breve il II lotto per la difesa della costa con la costruzione della diga sommersa (2 milioni di euro). Di notevole importanza turistico-culturale la riqualificazione di Punta Crena con un progetto di circa 300 mila euro che porterà alla creazione di un polo su uno dei promontori più affascinanti e suggestivi del mondo”.

Il sindaco ricorda poi anche le risorse riservate alla manutenzioni ed all’efficientamento energetico che saranno anche utili alle zone che potremmo definire piu’ periferiche: “Finale è anche e soprattutto entroterra. L’avvio del Gal, progetto di oltre 700 mila euro che porterà alla manutenzione di strade e sentieri del finalese, con un rilancio e ad una importante considerazione della rete sentieristica”.

Numerosi gli interventi di messa in sicurezza: Val Ponci, rafforzamento di un muro in via Forti di Legnino, messa in sicurezza di via Castelli e via Paradiso solo per citare i più importanti. Oltre ad interventi di investimento avviate molte procedure sulle progettualità: “Investite risorse su progetti fondamentali: nuovo ponte sul Pora, definizione di via Dante, definizione di via Brunenghi, Nuova Via Pineta, messa in sicurezza via Strada Vecchia a Varigotti, recupero facciate di alcuni palazzi storici del Borgo” evidenzia ancora l’assessore Guzzi.

“Un complesso lavoro di squadra costruito e realizzato in sinergia tra i molti settori del Comune. Ed il sindaco Frascherelli non può fare a meno di evidenziarlo: “Nonostante la pianta organica sia in alcuni settori sottodimensionata è stato fatto un lavoro incredibile. Ai dirigenti e a tutto il personale dell’Ente vanno i miei complimenti è ringraziamenti. Queste opere sono pronte ad essere concretizzate. Non si tratta di semplici previsioni di intervento, ma soldi veri pronti ad essere cantierati. Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi” conclude.