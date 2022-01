Finale, Buttu carica i suoi: “L’anima di questa squadra è strepitosa, oggi una grandissima prestazione”

Celle Ligure. Oggi pomeriggio allo stadio Olmo-Ferro è andata in scena la sfida tra Varazze e Finale. Il match, valido per la diciottesima giornata del Girone A del campionato di Eccellenza, è terminato con un netto 4-0 in favore dei giallorossi. Nonostante le numerose assenze la squadra di mister Buttu è dunque riuscita a vincere e convincere, un risultato che ora permette di guardare alle prossime sfide con fiducia.

Al termine del match non poteva ovviamente mancare il commento del tecnico del Finale, allenatore il quale ha esordito dichiarando: “Abbiamo giocato una grandissima partita nonostante avessimo parecchie defezioni tra visite mediche, Covid, ragazzi appena vaccinati e squalifiche. L’anima di questa squadra però si è confermata è strepitosa, sono contento anche per il ritorno da titolare del nostro capitano (Lorenzo Scalia, ndr).”

Successivamente mister Buttu si è complimentato con i ragazzi scesi in campo per affrontare la gara contro il Varazze, una linea verde sempre più affidabile e in grado di regalare grandissime soddisfazioni. L’intervistato ha poi proseguito con un pensiero speciale: “Dedico questa vittoria ad Alessandro Nardini (vice-allenatore del Finale, ndr), lavorare con uno staff tecnico di così alto livello permette di affrontare gli allenamenti settimanali con estrema serenità.”

In seguito il mister giallorosso ha preferito abbassare l’asticella delle pretese svelando che, in caso di salvezza diretta, per lui sarebbe come riuscire a vincere il campionato. Infine l’allenatore ha concluso il proprio intervento dichiarando: “La prossima giornata dovrei poter contare su tutti i giocatori della rosa. Scarrone rientrerà dalla squalifica, questo con Gabriele Buttu, Caligaris e Galli nuovamente a disposizione.”

È terminata in questa maniera l’intervista a Pietro Buttu, tecnico del Finale pronto adesso a concentrare la propria attenzione sull’impegnativa gara contro la Cairese programmata per domenica prossima.