Fiere, concerti natalizi, film, arte contemporanea: una sfavillante domenica di eventi in provincia

“Gennaio e febbraio sono la chiave di tutto l’anno”, recita il proverbio. In effetti il mese in cui siamo tornati da poco a vivere promette bene: la pandemia non ha ancora ferma il ricco di calendario di eventi un po’ che chiuderanno questo magico e (quasi) spensierato periodo di Natale in provincia. Dai ricchi mercatini alle soavi note musicali, da interessanti spettacoli ad esclusive esposizioni d’arte ne avremo davvero “di tutti i colori” in questa seconda domenica dell’anno nuovo.

In collaborazione con il Consorzio La Piazza il Comune di Celle Ligure organizza “Bric-à-Brac”. Il centro storico sarà animato infatti da un ricchissimo mercatino di originali e pregiati articoli in vendita. Il nome della manifestazione racchiude le due tipologie di espositori coinvolti: bricoleurs, hobbisti e brocantiers (antiquari). Nella fiera sarà anche possibile assistere a dimostrazioni pratiche e scambiare informazioni con i commercianti e gli artigiani, che esporranno i loro prodotti vintage e da collezione, mobili e oggettistica e le loro creazioni.

A Loano si terrà il consueto mercatino “Antichità e Collezionismo”, organizzato dall’associazione culturale ricreativa E20 Free con il patrocinio degli assessorati comunali al Commercio e al Turismo. Da anni la fiera attira appassionati e collezionisti da tutta la Liguria e dal vicino Piemonte. Decine di espositori presenteranno una selezionata raccolta di mobili, argenti, quadri e tappeti dal “sapore” antico e ricchi di fascino. Tra le bancarelle troveranno posto curiosità, “cose della nonna” e oggetti da collezione e di modernariato.

A grande richiesta la corale Nuova Scuola Armonia, diretta da Lorenza Grasso, e la voce narrante Lorenzina Massa si esibiranno ad Albissola Marina in un concerto organizzato dal gruppo Inuetta dell’Associazione La Fornace. Il repertorio punterà in modo particolare sui canti della tradizione classica e popolare legati al periodo natalizio. Spiccano le canzoni in dialetto scritte dalla stessa Massa, tra cui “A Geinin”, dedicata alla nota figurinaia albissolese. Nuova Scuola Armonia è nata nel 1979 all’interno dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Duchessa di Galliera” e da allora si propone con grande successo al pubblico, soprattutto a Genova e in Liguria.

A Savona prosegue la proiezione del film “Un eroe” di Asghar Farhadi, vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes. Dopo le esperienze internazionali (due volte Premio Oscar con “Una separazione” e “Il cliente”) Farhadi torna nel suo Paese e dimostra di saper infilare come nessuno le derive della società iraniana, logorata dalla burocrazia, la diffidenza, la manipolazione. “Mi è capitato spesso di leggere sui giornali storie come questa, storie di persone comuni diventate improvvisamente famose per aver compiuto un gesto altruistico – afferma – ‘Un eroe’ non trae spunto da uno specifico fatto di cronaca ma quando l’ho scritto avevo in mente questo genere di vicende”.

Ad Albenga si conclude l’esposizione “Emanuele Luzzati Cantastorie”, dedicata al famoso scenografo, animatore e illustratore di origini genovesi e maestro in ogni campo dell’arte applicata. Le numerose opere dell’artista trasportano i visitatori in un percorso per immagini, ingrandimenti, serigrafie, sagome delle scenografie teatrali e testi con approfondimenti sulla biografia del maestro. Fra i titoli “Fiabe scelte dei Fratelli Grimm”, “Il flauto magico”, il “Pinocchio” di Carlo Collodi con maquette e incisioni. La mostra propone inoltre la visione dei film di animazione di Giulio Gianini e dello stesso Luzzati “Trilogia rossiniana” e “Il flauto magico”.