Varazze. Paura oggi pomeriggio a Varazze per un incendio in un abitazione in via Pizzorno.

L’allarme è stato lanciato alle 16.40. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze.

Fortunatamente non c’è stato nessun ferito, la persona che si trovava nell’appartamento non è rimasta coinvolta.

Al momento non si sanno ancora le cause che hanno scatenato le fiamme.