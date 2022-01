Festeggiamenti di Capodanno: notte movimentata per i vigili del fuoco

Savona. Notte travagliata per i vigili del fuoco che sono stati chiamati diverse volte per spegnere alcuni roghi.

A Cairo Montenotte fiamme nel bosco. Secondo quanto riferito, sarebbero state originate dall’esplosione dei petardi. Probabilmente per la stessa causa, ha preso fuoco il tetto di una chiesa Stellanello.

A Savona, Finale Ligure e Pietra, Vado Ligure l’intervento dei vigili del fuoco è stato reso necessario per alcuni cassonetti della spazzatura in fiamme.

Anche quest’anno, come tra il 2020 e il 2021, anche se le limitazioni in vigore sono meno restrittive dello scorso anno, fortunatamente, non risulta nessun ferito a causa dei botti. Invece diverse chiamate, circa una decina, per il soccorso a persone ubriache.