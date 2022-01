Festa di San Sebastiano, Vaccarezza (Cambiamo): “Grazie agli agenti di Polizia Locale, pronti a fare sempre il loro dovere”

Liguria. Ricorre oggi la festa di San Sebastiano, patrono delle Polizie Locali d’Italia.

Il consigliere regionale capogruppo di Cambiamo, Angelo Vaccarezza, ricorda: “Comandante della corte pretoriana, percorse con successo la carriera militare, prima di essere accusato di difendere i cristiani, legato al tronco di un albero e trafitto dalle frecce dei commilitoni. Ed è proprio agli uomini e alle donne appartenenti al corpo che oggi rivolgo il mio ringraziamento e apprezzamento per l’instancabile opera dedicata alla sicurezza, alla legalità, all’ordine pubblico: da due anni la vita di tutti noi è cambiata in maniera decisa e ahimè non certo più ‘leggera’. La loro presenza sul territorio è fondamentale per garantire non solo i servizi essenziali alla cittadinanza, ma anche preziosa per la sensibilità con cui supportano le fasce più fragili della comunità”.

“Il mio pensiero va inoltre a tutti gli operatori della polizia locale, feriti o aggrediti durante il lavoro. A quegli agenti che su strada, giorno e notte, in occasione di tragedie, eventi disastrosi o in situazioni di estremo disagio o pericolo, sono operativi al proprio dovere senza mai venir meno al loro impegno e alla loro umanità”, conclude.