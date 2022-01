Festa del Tricolore, a Borgio Verezzi il ricordo dei cittadini decorati al valore militare

Borgio Verezzi. L’amministrazione comunale di Borgio Verezzi, in collaborazione con l’Associazioni Alpini, l’antincendio boschivo della protezione civile, la Società di Mutuo Soccorso “Concordia” e Vivere Verezzi, ha organizzato per lunedì 10 gennaio la “Festa del Tricolore”.

La manifestazione è stata spostata dal 7 al 10 gennaio per permettere la partecipazione di una rappresentanza di alunni della scuola locale, che presenteranno un saggio con letture e poesie sul tricolore italiano.

Oltre a ricordare il 225^ anniversario della nascita del simbolo della nostra Patria, il gruppo Alpini consegnerà al sindaco Renato Daquino la bandiera dell’associazione combattenti e reduci (rimasta in custodia al gruppo) in quanto si ritiene che il municipio sia “il luogo migliore per conservare la memoria di chi ha combattuto per l’Italia”.

Per l’occasione verranno ricordati i cittadini di Borgio Verezzi decorati al valor militare (Guido Piva Guido, medaglia d’argento, Giuseppe Bagnaschino e Giuseppe Vignaroli, insigniti della croce di guerra) e consegnati alle scuole e al comune un quadro ricordo.

“Sarà l’occasione per ringraziare le associazioni del territorio, in particolare gli Alpini, per l’impegno e la disponibilità sempre dimostrata a favore della comunità civile, in ogni occasione”, spiegano dal Comune.