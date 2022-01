Famiglie sfollate a Stella, Bruzzone e Foscolo (Lega): “La Lega presenta emendamento ad Milleproroghe”

Stella. “La Lega ha presentato un emendamento al Dl Milleproroghe a sostegno delle persone e delle famiglie rimaste sfollate a seguito delle ondate di maltempo, comprese le 13 persone sfollate a Stella”. Così in una nota i parlamentari savonesi della Lega Sara Foscolo, deputata e prima firmataria dell’emendamento alla Camera e Francesco Bruzzone, senatore.

“Il testo dell’emendamento, in riferimento agli stati di emergenza dichiarati con le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, per le avversità atmosferiche del periodo 14 ottobre-8 novembre 2019, del 2 dicembre 2019, del 22-24 novembre 2019, del 13 febbraio 2020 e del 20-21 dicembre, chiede di consentire la continuità dell’erogazione dei contributi mensili previsti per l’autonoma sistemazione ai soggetti evacuati, per un periodo di ulteriori dodici mesi dalla scadenza del relativo stato di emergenza”.

“È un provvedimento necessario per venire incontro alle esigenze di chi ha pagato sulla propria pelle le conseguenze dirette delle alluvioni verificatesi negli ultimi anni, a cominciare dalle 13 persone rimaste sfollate a Stella, in provincia di Savona. Una situazione che riguarda da vicino il nostro territorio e che deve essere risolta dalle istituzioni: ci aspettiamo massima convergenza sull’emendamento da parte delle altre forze politiche”.