Ex sindaco crea il gruppo Facebook di Stella ma un hacker la estromette: intervenuta la polizia postale

Stella. Crea il gruppo Facebook della sua cittadina, dalla quale è stata anche sindaco, ma ne viene improvvisamente estromessa. È quanto successo a Marina Lombardi, ex primo cittadino di Stella, che anni fa aveva dato luce al gruppo “Comune di Stella” (poi trasformatosi in “Non solo ‘mugugni’ di Stella”), ma circa un mese fa si è accorta di non farne più parte.

Grazie all’intervento della polizia postale, però, Lombardi è riuscita nuovamente a farne parte e ieri sera ha deciso di raccontare l’accaduto attraverso un post.

“Avrete notato ultimamente la mia assenza dal gruppo, ma è accaduto qualcosa di veramente strano – scrive – in data 18 novembre qualcuno è riuscito a manomettere le impostazioni del gruppo cambiando amministratore ed escludermi anche come membro. Grazie all’intervento della polizia postale e alla buona fede e alla disponibilità di colui che, suo malgrado, si è trovato amministratore, sono riuscita a ripristinare (intendo anche nelle impostazioni originali) il gruppo che ho creato anni or sono”.

“Grazie pertanto a Daniele e alle forze dell’ordine che stanno lavorando per approfondire la vicenda”, conclude Lombardi.