Espulso dall’Italia, rientra prima del tempo: arrestato dalla Polizia

Savona. Ieri i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un brasiliano con l’accusa di inosservanza della normativa sull’immigrazione.

L’uomo, che si trovava in una struttura ricettiva di Savona, è risultato espulso dal territorio nazionale. Aveva lasciato l’Italia nel 2020 e non avrebbe potuto farvi rientro per cinque anni. Questo comportamento configura uno specifico reato e prevede l’arresto obbligatorio, con una pena da uno a quattro anni.

L’arrestato è stato quindi posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo, al termine del quale sarà nuovamente espulso con accompagnamento alla frontiera.