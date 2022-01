Sorpresi a rubare tombini, grate e oggetti in ferro nell’ex stabilimento Piaggio: 4 arresti

Finale Ligure. Hanno forzato i cancelli di uno stabilimento ex Piaggio sulla via Aurelia e, con due furgoni, hanno caricato tombini, grate, porte carraie in metallo ferroso e altri materiali presenti per un valore complessivo di oltre 5mila euro.

L’azione dei malviventi, avvenuta nella serata di ieri, è stata fermata dai carabinieri della stazione di Finale Ligure che, dopo l’accaduto, hanno arrestato i quattro uomini responsabili, di origine rumena e residenti in Francia.

I soggetti erano già conosciuti alle forze dell’ordine in quanto pregiudicati.

I quattro sono stati sorpresi dai militari proprio mentre erano intenti a rubare e stavano per ripartire con la refurtiva, con destinazione Nizza, dove risultano domiciliati.

Su disposizione del pm di turno, tutti i soggetti sono stati quindi ristretti temporaneamente all’interno delle camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Finale e di Savona in attesa di essere tradotti presso il tribunale di Savona per il rito direttissimo, che avverrà nella mattinata odierna.