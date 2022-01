Elezioni presidente della Repubblica, Ciangherotti (FI): “Politica da zero in pagella”

Albenga. “Con i sei giorni di votazioni si è stabilito il record dell’elezione più lunga in tempi di seconda Repubblica. E’ tutto incomprensibile. Pessimo lo spettacolo andato in scena per la corsa al Colle perché a differenza di quanto sostiene il Pd allontana maggiormente gli elettori italiani dalla politica: le schede bianche e gli astenuti dei primi giorni sono la dimostrazione concreta che la macchina si è rotta”.

È questa l’analisi di Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia su questa settimana di votazione per eleggere il Presidente della Repubblica.

“Quando veniva osannata la svolta al Colle con un nuovo nome, ecco che al Quirinale ritrova la poltrona Mattarella. Una fumata bianca per un mandato bis che delude. E’ il fallimento della politica – aggiunge Ciangherotti – perché comunque la si voglia interpretare, la partita per il Quirinale lascia agli italiani una politica ulteriormente indebolita e divisa, tra vincitori e vinti”.

Il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga ha seguito alla tv, radio e social acquisendo anche le delusioni dell’elettorato il gioco della corsa al Quirinale. “Come non ricordare la decisione di Silvio Berlusconi di rinunciare alla candidatura prima di andare al voto. Era pronto a salire al Colle, ma ha abbandonato la corsa. Non per la sua volontà. In una situazione a dir poco surreale, a sbarrargli la strada, è stato il fuoco amico dei suoi alleati. Una brutta pagina della politica che ha stupito gli italiani”.

“Che dire poi – prosegue – del Pd che da sempre sbandiera la figura femminile come la più autorevole per rappresentare il mondo politico come quello imprenditoriale. E proprio mentre la Maria Elisabetta Casellati era pronta per il Colle ecco che la sua candidatura è stata impallinata dalle astensioni di Pd e M5S e dai franchi tiratori di FI e Coraggio Italia. Tutto è naufragato al quinto scrutinio ed è andato in scena un ‘femminicidio politico’ proprio mentre gli italiani quasi ci credevano, così come il mondo accademico. Un sudario di tristezza infinita. E’ stata bruciata la seconda carica più importante dello Stato”.

Che cosa succederà ora che Mattarella guiderà il Paese per il suo secondo mandato: “Di certo – risponde Ciangherotti – i nervi nel centrodestra, dopo questa debacle, restano tesissimi, ma ora anche la tenuta della coalizione viene messa a serio rischio dalla partita del Quirinale. Una cosa è chiara: per l’elezione del Presidente ci voleva serietà, la cosa peggiore è stata quella di continuare col metodo di questi giorni, ovvero bruciando con improvvide fughe in avanti ogni possibilità di intesa”.

Per Ciangherotti dunque politica da zero in pagella e per il futuro che cosa si aspetta? “Di certo – afferma – il governo d’ora in avanti non potrà restare in una bolla di vetro. Dovrà pattinare in maniera un po’ più rischiosa e con i rancori che questa elezione presidenziale inevitabilmente si lascerà dietro, l’agguato parlamentare, l’incidente e le trappole non mancheranno di sicuro”.