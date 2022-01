Eccellenza “A”, il Finale cala il poker all’Olmo-Ferro: Varazze schiantato 4-0

Risultato: Varazze 0-4 Finale (20, 30’ Debenedetti, 51’ Vierci, 71’ Fabbri)

Celle Ligure. Oggi allo stadio Olmo-Ferro va in scena uno dei match validi per la diciottesima giornata del Girone A del campionato di Eccellenza. Ad affrontarsi sono Varazze e Finale, due formazioni nuovamente protagoniste dopo i rinvii delle rispettive gare nel turno precedente. Padroni di casa a caccia dei tre punti per confermare l’ottimo momento di forma e per tentare di avvicinare la salvezza diretta, ospiti con il medesimo obiettivo per non perdere il passo delle prime della classe.

Le formazioni

Il Varazze guidato da mister Mazzocchi scendono in campo con Faggiano, Rossi, Cavallone, Buffo, Andreoni, Severi (C), Perasso, Bottino, Tracanna, Iardella e Filippone. A disposizione ci sono Malinverni, Zeggio, Caruso, Berardinucci, Daudo, Tedesco, Rebagliati e Brini.

Il Finale allenato da Pietro Buttu rispondono invece con Porta, Scalia (C), Fazio, Pare, Fabbri, De Benedetti, Faedo, Garibbo, Debenedetti, Odasso e Ponzo. In panchina si accomodano Stavros, Cortez, Murrizzi, Gagliano, Andreetto, Tripodi, Vierci, Valle, Fabbri e Talka.

Arbitro del match è il signor Emanuele Lorenzo Del Panta della sezione di Imperia, fischietto coadiuvato da Michele Troina di Genova e da Alessio Grossi, anch’egli di Imperia.

La cronaca

Alle 15:01 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio della sfida con entrambe le squadre che immediatamente si dimostrano propositive.

Al 6’ incredibile occasione per gli ospiti. Una mischia in area di rigore libera Debenedetti il quale, solo davanti a Faggiano, scheggia la traversa: che brivido per il Varazze!

Al 10’ ecco un’altra enorme chance per il Finale. Debenedetti dopo un’ottima azione avrebbe sul suo piede la possibilità di superare l’estremo difensore avversario, ma sbaglia incredibilmente un tap-in apparentemente semplice graziando la distratta retroguardia avversaria.

All’11’ è spettacolo all’Olmo-Ferro. Tracanna in velocità si presenta a tu per tu con Porta il quale, in uscita, viene graziato dall’attaccante locale: pallone sul fondo, che brivido per i giallorossi!

Al 17’ è nuovamente il Finale a rendersi pericoloso. Un’altra ottima trama libera Faedo il quale però, solo davanti a Faggiano, non riesce a superarlo anche per merito di un super intervento del portiere nerazzurro: altro brivido per il Varazze!

Al 20’ ecco il vantaggio degli ospiti. Debenedetti splendidamente imbeccato riesce ad eludere la marcatura del difensore avversario beffando Faggiano in uscita: è 0-1 Finale all’Olmo-Ferro!

Al 22’ Odasso compie un intervento scorretto e l’arbitro non ha dubbi: è a suo indirizzo il primo cartellino giallo del match.

Al 30’ arriva il raddoppio dei giallorossi. Uno scatenato Debenedetti fulmina un incolpevole Faggiano: è 0-2 Finale all’Olmo-Ferro!

Al 37’ ci prova il Varazze. Tracanna tenta dalla distanza di sorprendere Porta, ma la sua conclusione termina completamente fuori misura.

Termina così 0-2 senza ulteriori emozioni un primo tempo divertente, una gara al momento condotta dal Finale e decisa dal cinismo di Debenedetti (classe 2003). L’impressione è che servirà ben altro ai padroni di casa per riaprire la sfida: sarà compito di mister Mazzocchi cambiare qualcosa per tentare di mettere maggiormente in difficoltà gli agguerriti avversari.

Alle 16:02 l’arbitro comanda il via dei secondi 45’ con entrambi i tecnici che optano per confermare gli stessi undici scesi in campo ad inizio match.

Al 2’ Mazzocchi sceglie di cambiare qualcosa: fuori Iardella, dentro Zeggio.

Al 6’ cambia ancora il risultato all’Olmo-Ferro. Ponzo serve Vierci il quale, libero di colpire in area piccola, non sbaglia: è 0-3!

Al 9’ anche mister Buttu opta per operare la prima sostituzione del match con Garibbo che preleva uno stanco Gagliano.

Al 12’ altro cambio per gli ospiti: dentro Fabbri, fuori Vierci.

Al 14’ Ponzo compie un intervento irregolare e l’arbitro non ha dubbi sventolando un cartellino giallo al suo indirizzo.

Al 17’ ecco un’altra occasione per il Finale. Uno scatenato Ponzo prova la soluzione personale dal limite dell’area, ma Faggiano devia la sfera mettendo il pallone in corner.

Al 19’ sono nuovamente gli ospiti a rendersi pericolosi con il tentativo di Faedo: Faggiano risponde presente bloccando.

Al 24’ arriva una sostituzione tra le file del Varazze: dentro Brini, fuori Perasso.

Al 26’ cambia ancora il risultato all’Olmo-Ferro. Garibbo di tacco dialoga con Cortez il quale, dopo un primo tentativo fallito, riesce a battere l’incolpevole portiere avversario: è 0-4 Finale!

Al 27’ Tracanna compie un intervento falloso e il direttore di gara opta per sanzionarlo: cartellino giallo anche per lui.

Al 32’ il direttore di gara sventola un’ammonizione all’indirizzo di Garibbo.

Al 34’ mister Buttu opta per un’altra sostituzione: Talka prende il posto del numero 10 Faedo.

Al 36’ ecco il Varazze. Tracanna tenta di rendere meno amaro il passivo, ma Porta respinge con i pugni mantenendo il risultato sullo 0-4.

Al 40’ mister Mazzocchi sceglie di inserire Tedesco al posto di Tracanna.

Fischio finale all’Olmo-Ferro. Termina 0-4 un match dominato da un Finale dimostratosi superiore, un’ottima squadra riuscita a rilanciarsi anche in ottica prime posizioni. Si lecca le ferite invece il Varazze, formazione uscita con le ossa rotte dell’incontro odierno.