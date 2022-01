Eccellenza “A”, la Cairese inaugura il 2022 con una vittoria: 3-0 all’Ospedaletti nel segno di Saviozzi

Risultato: Ospedaletti 0-3 Cairese (25′ Brignone, 33′, 90′ Saviozzi)

Ospedaletti. Oggi allo Ciccio Ozenda è andata in scena una delle sfide valide per la diciassettesima giornata del Girone A del campionato di Eccellenza. Ad affrontarsi sono state Ospedaletti e Cairese, due formazioni con ambizioni diverse accomunate però nel match odierno dalla medesima volontà: la ricerca di una vittoria utile per ritrovare il sorriso successivamente ad un periodo difficile.

Dopo i tre punti ottenuti contro l’Albenga sembrava infatti essere tornato il sereno per la compagine guidata da mister Maiano, ma la sonora sconfitta rimediata contro il Varazze ha nuovamente fatto emergere dei pericolosi fantasmi. La Cairese invece puntava a lasciarsi alle spalle le problematiche derivanti delle posività al Covid di alcuni giocatori, una situazione che aveva costretto i gialloblù a chiedere il rinvio del match contro il Pietra Ligure.

Alla fine è stato 3-0 per la formazione guidata dal tandem Alessi-Bresci, squadra dimostratasi superiore spazzando via le insidie rappresentate dal campo di Ospedaletti e dalla lunga trasferta. Le reti di Brignone e Saviozzi unite al tris finale siglato proprio dal numero 11 gialloblù hanno dunque permesso alla Cairese di riconquistare la vetta della classifica, un primato prestigioso che la compagine del presidente Bertone sarà chiamata a difendere nel big match del prossimo weekend contro la Genova Calcio.

Le formazioni

La Cairese è scesa in campo con Moraglio, Brignone, Moretti, Boveri, Prato, Tissone, Moretti, Piana, Berretta, Pastorino e Saviozzi (C). A disposizione vi erano Calizzano, Colombo, Gaggero, Durante, Diamanti, Poggi, Piacentini e Franzino.

Gli ospiti hanno risposto con Bazzoli, Alasia, Fici, Alberti, De Mare, Negro (C), Salmaso, Aretuso, Calderone, Schillaci e Cassini. In panchina si sono accomodati Marino, Ferrari, Valcelli, Salh, Barbagallo, Facente, Garelli, Frenna e Ambesi.