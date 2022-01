Eccellenza “A”, i primi verdetti: Alassio retrocesso. Mister Lupo saluta l’Albenga, che vince e resta in testa

Classifica parziale (19a giornata): 33 Albenga, 31** Genova Calcio, 30 Finale, 29 Cairese, 27 Pietra Ligure, 26 Taggia, 23* Ventimiglia, 20 Ospedaletti, 18 Varazze, 14 Arenzano, 2 Alassio

* Una partita in meno ** Due partite in meno

Andata in archivio la diciannovesima giornata del torneo regionale calcistico di Eccellenza. Ecco quanto accaduto.

L’Albenga va oltre le avversità. Nel pre partita, sono giunte le dimissioni dell’allenatore Lupo. Ciononostante gli ingauini portano via, in rimonta, i tre punti da Arenzano rimanendo in testa alla classifica.

La Genova Calcio supera l’Alassio e resta in scia, con due incontri in meno. In spolvero “bomber” Parodi, autore di una tripletta. Questo risultato sancisce il primo verdetto: la retrocessione aritmetica dell’Alassio in Promozione.

Il Finale si impone nettamente sulla Cairese (3-0), salendo al terzo posto in graduatoria e proponendosi ora convintamente per i Play-Off. Il Ventimiglia prova a tenere passo, regolando il Varazze (2-1). Va infine all’Ospedaletti il derby ponentino contro il Taggia (2-1).

Riposava il Pietra Ligure.

I tabellini:

Arenzano-Albenga 1-3 (55′ F. Baroni- 60′ Carballo, 69′ Carballo, 80′ T. Graziani)

Arenzano: Catanese, Deri, Rampini, A. Damonte, Rossi, Cosentino, Fossati, Ghigliazza, Craviotto, F. Baroni, Minardi

A disp.: Lucia, Pirozzi, L. Baroni, Cistaro, L. Damonte, Rusca, Mancini, Lupi, Gallieri. All. Feroldi

Albenga: Vernice, Barisone, Sancinito, Dagnino, Carballo, Basso, Gargiulo, Campelli, G. Graziani, T. Graziani, Puddu

A disp.: Scalvini, Calcagno, S. Lupo, Di Bella, Anich, Gibilaro, Coulibaly, Belvedere, Beluffi. All. Alessandro Lupo

Genova Calcio-Alassio 5-1 (1′ Orlando, 12′, 39′, 42′ Parodi, 56′ Capotos – 49′ A. Ferrando)

Genova Calcio: Dondero, Orlando, Davico, Boero, Capotos, Riggio, Testore, Serinelli, Parodi, Lupi, Morandi

A disp.: Brina, Vatteroni, Amodeo, Liguori, Murtas, Calvi, Pittaluga, Amirante. All. Beppe Maisano

Alassio: Ben Ayech, Bruzzone, Scaramuzzino, El Kamel, Cafiero, Vargiu, Tirella, Panarello, A. Ferrando, Betancourt, Mohamadi

Finale-Cairese 3-0 (3′ Scarone, 24′ Debenedetti, 65′ Scalia)

Finale: Porta, Caligaris, Pare, Scarrone, F. Denedetti, Faedo, Buttu, A. Denedetti, Odasso, Fabbri. All. Pietro Buttu

Cairese: Calizzano, Colombo, Brignone, Tissone, Prato, Facello, Durante, Piana, Beretta, Pastorino, Piacentini. All. Alessi

Ventimiglia-Varazze 2-1 (13′, 18′ Trotti – 44′ Tracanna)

Ventimiglia: Scognamiglio, Allegro, Ierace, Leggio, Musumarra, Addiego, Sparma, Ala, Trotti, Ventre, Rea

Varazze: Faggiano, P. Cavallone, G. Rossi, Severi, Andreoni, Buffo, Filippone, Bottino, Tracanna, Brini, A. Damonte

A disp.: Malinverni, Caruso, Perasso, Iardella, Perata, Tedesco, Zeggio, Berardinucci, Farci. All. Mazzocchi

Ospedaletti-Taggia 2-1 (32′ Fici, 58′ “Rig” Aretuso – 37′ Fiuzzi)

Ospedaletti: Ventrice, Saih, Ferrari, Schillaci, Alessio Negro, Alberti, Salmaso, Aretuso, Alasìa, Martelli, Fici

Taggia: D’Ercole, Cadenazzi, El Kamli, Rotolo, Ravancoli, Fiuzzi, Travella, Gallo, Gambacorta, Miceli, Scappatura