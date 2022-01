Dote Sport, pubblicato il bando che sostiene le famiglie liguri nelle spese per le attività sportive dei figli

Liguria. E’ stato pubblicato il bando per accedere a “Dote Sport”, la misura inserita nella nuova legge regionale sullo sport che supporta le famiglie nelle spese legate alle attività sportive dei figli tra i 5 e i 17 anni. Lo annuncia il capogruppo di Cambiamo in Regione Angelo Vaccarezza.

Il 10% delle risorse complessive, pari a 800mila euro, sarà riservato alle famiglie con figli con disabilità. Verranno concessi buoni a ristoro totale o parziale delle quote d’iscrizione e/o frequenza ad attività sportive ai nuclei familiari residenti in Liguria con ISEE inferiore a 7mila euro, per un importo massimo di 200 euro a nucleo.

Le domande potranno essere presentate dal 20 gennaio 2022 visitando questa pagina.