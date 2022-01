Donna aggredita da un uomo al Prolungamento: sul posto sanitari e polizia

Savona. Brutto episodio questa sera al Prolungamento, dove intorno alle 22 una donna è stata vittima di un’aggressione.

Ancora pochi i dettagli a disposizione, ma a colpirla sembra essere stato un uomo che le ha causato alcuni traumi e ferite al volto.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Savona che l’hanno trasportata all’ospedale San Paolo in codice giallo. Per fortuna le sue condizioni non sembrano gravi.

Ad occuparsi di raccogliere le testimonianze e delle indagini gli agenti della polizia, giunti prontamente sul luogo dell’accaduto.