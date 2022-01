Don Claudio Doglio ha presentato “Il Giardino di Dio” al “Lunedì letterario” di Varazze

Varazze. Il “Lunedì letterario” del 24 gennaio, che si è tenuto nella Biblioteca Civica “E. Montale” di Varazze, ha avuto per protagonista don Claudio Doglio, Parroco della Collegiata di S. Ambrogio, questa volta per disquisire sul significato dei simboli che fanno parte, Bibbia docet, delle oculate bellezze che Dio ha messo nel giardino chiamato Terra, per completare il perfetto disegno della Creazione.

In tre capitoli che comprendono il “Bestiario Biblico”, “Le piante nel giardino di Dio”, e le “Montagne di Dio”, don Doglio ha voluto dare un preciso significato sul messaggio che questi autentici doni comportano, se giustamente interpretati e usati per la crescita materiale e spirituale del Suo capolavoro “l’Uomo”, portando concreti e interessanti esempi in una lunga e affascinante carrellata, motivo di serie meditazioni per non perdere il senso della nostra vita.

Iniziando da Kafka con la sua sconvolgente “metamorfosi”, il religioso e raffinato uomo di fede e di cultura ha accompagnato il pubblico (ordinato e in regola con le precauzioni anti Covid), “in un cammino di analisi e di spiegazioni, con citazioni bibliche e riferimenti attinenti i diversi modi di guardare gli animali, le piante e le montagne, raccontando anche una piacevole fiaba, l’unica inserita nella Bibbia, incentrata sulla necessità di scelte responsabili nella conduzione della cosa pubblica, per non lasciare spazio a improvvisati e impreparati mediocrità di comando, con i danni che ne derivano”.

“Difficile commentare adeguatamente questa bella e illuminante conferenza tenuta da don Claudio Doglio, confortata da un’attenzione che ne siglano il pieno e incondizionato successo. Comunque, per averne una maggiore conoscenza, presso la chiesa Collegiata di S. Ambrogio e il Convento di S. Domenico si possono trovare copie di quanto esposto nella conferenza stessa”.

L’Assessore Mariangela Calcagno, presentatrice dell’evento, “può essere pienamente soddisfatta di questi incontri del lunedì, da lei voluti e curati con passione e competenza; la cultura è indispensabile soprattutto di questi tempi dove l’indifferenza e il pressapochismo fanno scuola di balordaggini: è una medicina preziosa e don Doglio un ottimo operatore di una sanità che cura corpo e anima”.

Presente, come sempre, Televarazze con il presidente Piero Spotorno e il cameraman Giuseppe Bruzzone.