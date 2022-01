Domenica 23 gennaio Varazze ricorda l’ingegner Nocelli, fondatore dello scoutismo in città

Varazze. Passa il tempo. Passano gli anni. Ma il ricordo che ha lasciato Carlo Nocelli a Varazze e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo, rimarrà per sempre. Era il 15 gennaio del 1951 quando si spense il fondatore dello scoutismo varazzino. Sono passati cinquantuno anni da quella triste data.

“Un uomo buono passò – lo ricordano così i suoi ragazzi – Carlo Nocelli, insigne maestro ed educatore, fondatore dello scoutismo a Varazze lasciava la terra per il cielo il 15 gennaio 1971. Gli scout di ieri e dì oggi lo ricorderanno domenica 23 gennaio”.

A breve i particolari dell’evento in memoria dell’ingegner Nocelli che, oltre ad essere stato il fondatore dello scoutismo, fu anche co-fondatore della famosa associazione culturale “U Campanin Russu” e socio onorario del’Avis.

Nato a Firenze, visse la gran parte della sua vita presso la Comunità Salesiana di Varazze, in un fedele servizio per i giovani, nella scuola e nelle associazioni giovanili, come gli Scout. Paola Gavarone