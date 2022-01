Domani a Onzo verrà eretta una stele alla memoria del martire partigiano “Bagatto”

Onzo. Nell’ambito del progetto Reliquus, che Fischia il Vento attivato con il Patrocinio della Parrocchia di San Martino, delle Provinciali di Imperia e Savona, della F.IV.L. di Imperia e degli Istituti Storici Storico di Imperia e Savina, verrà eretto domani, sabato 22 gennaio alle ore 10.30 in Onzo, località Varavo Superiore, presso il Parco Mnemosine una stele alla memoria del martire partigiano “Bagatto”, al secolo Antonino Amato, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Il 20 gennaio 1945 durante una azione di guerra in località Varavo Superiore a Onzo fu colpito a morte. Fu uno dei tanti militari che l’8 settembre scelsero la libertà all’oppressione nazifascista. La sua morte fu resa ancor più triste dal fatto che non ottenne dal parroco dell’epoca il conforto della estrema unzione richiesta. Ci fu per questo una protesta scritta del comando di brigata all’allora vescovo di Albenga, Monsignor Cambiaso. Dopo settantasette anni di oblio assume quindi un particolare significato simbolico il fatto che la parrocchia di San Martino in Onzo oggi sia tra i promotori di questa iniziativa.

Alla cerimonia, a cui parteciperanno i pronipoti del martire e il cui oratore ufficiale sarà Daniele La Corte – direttore del comitato scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza per la Prima Zona Liguria – sono invitate le massime Autorità Civili, Religiose e Militari. E’ previsto l’intervento della senatrice Roberta Pinotti, già ministro della difesa e oggi presidente della commissione difesa del Senato.