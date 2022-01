Autostrada A10: 6 km di coda tra Arenzano e Savona

Celle Ligure/Savona. Ancora disagi alla viabilità sull’autostrada A10. Si registrano code causate dai lavori: ci sono 5 chilometri tra Arenzano e Celle e altri 1 chilometro tra Celle e Savona in direzione Ventimiglia. Ancora un chilometro tra il bivio tra A10 e A6 e Spotorno.

La chiusura della A10 all’altezza del bivio con l’A26 è scattata il 21 alle alle 22 fino alle 6 di lunedì 24 gennaio, e poi si ripeterà la prossima settimana con gli stessi orari, dalle 22 del 28 gennaio fino alle 6 del 31 gennaio.

Lo scorso fine settimana la chiusura ha avuto inevitabili ripercussioni sul traffico, in entrambe le direzioni. In direzione Savona si è registrata una coda tra Genova Pra’ e il bivio A10/A26 Trafori, ma è soprattutto nella direzione opposta che si stanno verificando i disagi maggiori: per chi viaggia verso Genova, infatti, sono ben 7 i km di coda tra Arenzano e il bivio con la A26.

Ci sarà una riunione venerdì 28 gennaio per valutare le previsioni degli interventi per il mese di febbraio.