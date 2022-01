Diocesi di Savona, Salvatore D’Angelo è il nuovo incaricato per il sostegno alla Chiesa

Savona. Con un decreto monsignor Calogero Marino ha nominato Salvatore D’Angelo nuovo incaricato della diocesi di Savona-Noli per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, ruolo che ricoprirà dall’1 febbraio e per i prossimi cinque anni.

La decisione è stata presa dal vescovo accogliendo “la richiesta del signor Filippo Marchese di essere sollevato, prima della scadenza dei termini regolamentari, dall’incarico conferitogli il 15 maggio 2017”, come si legge nel testo dell’atto ufficiale, e di comune accordo con lo stesso D’Angelo.

Sempre in tema di “new entry”, recentemente anche Alessandro Noceto ha accettato di far parte dell’équipe di esperti in aiuto ai delegati diocesani per il Sinodo dei Vescovi don Giuseppe Militello e Francesca Romani. La commissione di “saggi” comprende già suor Gabriella Donaera e Aureliano Deraggi, direttore dell’Ufficio di Pastorale Scolastica, e ha lo scopo di preparare la sintesi dei “cammini” dei Consigli Presbiterale e Pastorale e raccogliere le opinioni degli adolescenti e dei “ricercatori di Dio” non credenti.