Dego, bilancio di metà mandato: oltre 1,7 mln di opere pubbliche

Dego. Numerose le opere realizzate nei due anni e mezzo dall’attuale amministrazione comunale a Dego: è il sindaco Franco Siri a tracciare un bilancio, di metà mandato, degli interventi pubblici che hanno riguardato il territorio della località valbormidese.

Oltre ai lavori già programmati dalla precedente amministrazione comunale come l’asfaltatura della zona Palazzi, il rifacimento del canale per la raccolta delle acque bianche, l’asfaltatura della strada comunale in località Sugliani e del tratto della zona industriale in via Marchisio, oltre al rifacimento e messa in sicurezza del muro di contenimento della strada comunale a seguito della frana in località Maranzini, ecco i lavori totalmente eseguiti e programmati dall’attuale amministrazione:

– Rifacimento copertura magazzino comunale adiacente alle scuole Secondarie in utilizzo alla Pro Loco – Euro 6.000 avanzo di amministrazione;

– Rifacimento recinzione giochi adiacenti edificio scuole Infanzia e Primaria – Euro 8.000 avanzo di amministrazione;

– Acquisto e installazione tabellone luminoso palestra comunale utilizzato da Volley Valbormida – Euro 1.500 avanzo di amministrazione;

– Realizzazione tratto di marciapiede su ambo i lati di via Martiri della Libertà con abbattimento barriere architettoniche – Euro 90.000 (circa) di cui 50.000 contributo dello Stato e 40.000 (circa) entrate sanzioni Ufficio Tributi;

– Realizzazione tratto di marciapiede con abbattimento barriere architettoniche sempre in via Martiri della Libertà su ambo i lati del ponte fiume Bormida con illuminazione pubblica – Euro 55.000 contributo Regionale Legge nr. 145/2018;

– Costruzione scogliera lungo il fiume Bormida di contenimento e protezione alla strada comunale di accesso a località Piano (viale Rimembranza), opera finanziata con contributo Regionale pari a Euro 660.000;

– Sistemazione campo sportivo a seguito dei danni subiti durante l’alluvione del novembre 2019 – Euro 13.000 avanzo di amministrazione;

– Interventi per ripristino buche sulle strade comunali e asfaltature tratti di esse su tutto il territorio comunale – Euro 270.000 (circa) avanzo di amministrazione e fondi strade;

– Copertura casetta dello sci in uso al Centro Culturale, sistemazione attrezzature giochi zona Gallaro e sistemazione ringhiera pontino sul torrente Valla sulla strada Gallareto-Valla – opere eseguite dalla Verallia;

– Sostituzione e manutenzione giochi per bambini in piazza IV novembre e nelle adiacenze delle scuole materna e primaria – Euro 3.500,00 (contributo associazione Avis Dego) per acquisto materiale e lavori eseguiti in collaborazione con altre Associazioni locali;

– Rifacimento di parte ammalorata della staccionata a protezione del Sentiero Napoleonico Dego-Castello – Euro 1.500 (contributo associazione Avis Dego);

– Lavori di asfaltatura tratti di parcheggi adiacenti a nuovi marciapiedi in via Martiri della Libertà e acquisto arredi urbani – Euro 20.000;

– Acquisto due tabelloni per affissione manifesti (Santa Giulia e Sugliani) e portabici per piazza IV Novembre – Euro 500;

– Acquistate e installate quattro gabine per la fermata autobus Euro 6.000,00 (50% finanziato da Verallia);

Inoltre, sono stati eseguiti i lavori di contenimento e prevenzione del rischio idrogeologico in località Pian Pino – Collina del Dego, con la sistemazione di una frana e interventi sulla viabilità minore, il tutto con metodologia dell’ingegneria naturalistica e acquisto di pala meccanica per un importo totale di Euro 391.000 – contributo Fondi Europei PSR 2014-2020 Tipologia 8.3.1. E ancora l’intervento di manutenzione ordinaria per la difesa del suolo consistente nella pulitura della foce del rio Pollovero – Euro 8.400 più spese tecniche – fondi Regionali per pulizia torrenti;

Sul fronte della difesa del suolo: completamento pulizia del tratto del fiume Bormida in prossimità della foce del rio Pollovero – Euro 12.000,00, fondi Regionali per pulizia torrenti;

Lavori di somma urgenza a seguito dell’alluvione del novembre 2019 consistenti in sistemazione di 5 movimenti franosi: strada Pian della Canapa, strada comunale Loc. Sugliani, strada comunale Santa Giulia – Scaletta, strada comunale Porri – Collina e parte sottostante sentiero Napoleonico Loc. Castello per un totale di spesa di circa 40.000,00 euro, somme anticipate dal Comune e non ancora avute dalla Regione Liguria; lavori di adeguamento normativa antincendio scuola primaria e materna Euro 13.000,00; lavori di adeguamento normativa antincendio scuola secondaria (Euro 70.000,00) e piano terra centro sociale (Euro 30.000,00) in corso di esecuzione.

Tra gli interventi messi in atto dall’amministrazione comunale: il potenziamento della videosorveglianza con l’installazione di telecamera per rilevamento targhe in località Colletto – Euro 12.000,00 avanzo di amministrazione; interventi di ripristino della recinzione del campo sportivo comunale a seguito di danni alluvionali del novembre 2021 – Euro 10.000 avanzo di amministrazione (lavori in fase di esecuzione).

“Nonostante le difficoltà del periodo che tutti conosciamo, siamo riusciti a portare avanti e realizzare opere fondamentali per il nostro territorio e la nostra comunità – afferma il sindaco di Dego -, e per questo sono orgoglioso dell’operato del mio gruppo, nessuno escluso, a partire dalla grande professionalità degli Uffici comunali ed in particolare dell’Ufficio Tecnico che, senza limitazioni di orario, hanno svolto e stanno svolgendo il loro lavoro in modo impeccabile”.

“Così come ringrazio tutto il personale del Comune che si è prodigato affinché nessuna risorsa a disposizione fosse sprecata, anche in considerazione delle difficoltà ad accedere ai vari contributi” conclude il primo cittadino.