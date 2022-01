Definita “nazi-comunista” sui manifesti del Giorno della Memoria: attacco no vax alla sindaca di Rossiglione

Genova. Lo sfregio è arrivato di notte e senza firma a Rossiglione, dove alcuni manifesti dedicati alla giornata della Memoria sono stati deturpati con volantini no vax contro la sindaca Katia Piccardo.

“Giorno della memoria corta! Per la sindaca nazi-comunista che ha firmato con Toti la richiesta per attivare lo strumento di odio sociale chiamato green-pass nazi-pass anche nelle scuole elementari – hanno scritto sui volantini – Ora travestendosi da vittima cercherà i vostri consensi per difendersi e nascondere la natura nazista e discriminatoria senza base scientifica che fa rigirare i vostri nonni nella tomba. Vincit veritas”.

Durissima la replica della sindaca nel post in cui mostra i volantini: “Siete dei poveretti. Dei ridicoli poveretti – si sfoga Piccardo – E lasciate stare i miei Nonni dove stanno perché non siete degni neppure di portare un caffè a chi stava sui monti in quegli anni e ben sapeva cosa fosse la Resistenza. Avete tutto il mio ribrezzo. Ed io, a differenza vostra, mi firmo”.

Sull’episodio, la solidarietà a Katia Piccardo da parte dell’Anci, associazione dei Comuni. “Piena solidarietà e vicinanza alla sindaca di Rossiglione Katia Piccardo, componente del Consiglio direttivo di Anci Liguria e presidente dell’unione dei Comuni delle Valli Stura, Orba e Leira, per le vili minacce ricevute. Quanto accaduto a Piccardo è inaccettabile, grave e preoccupante. Un volantino che accomuna il green pass alla follia nazista non ferisce solo la Sindaca ma i principi stessi della nostra democrazia – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – Ci auguriamo che siano individuati presto i responsabili di un gesto ignobile e inqualificabile”.