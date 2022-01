Decreti Covid, ecco le date da ricordare per districarsi tra restrizioni e scadenze

Liguria . Con il protrarsi della pandemia scatenata dal rinnovata diffusione del Covid-19, sono molti i provvedimenti presi in questi ultimi giorni da governi e regioni, spesso in maniera poco ordinata se non addirittura confusa, lasciando il cittadino in una giungla di doveri, distinguo e date da rispettare.

Un calendario che sempre più sta diventando una giungla difficile da seguire. In ultimo il decreto del governo pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ha aggiunto le ultime scadente e le nuove regole legate agli obblighi di vaccinazione previsti per gli over 50, obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno.

Ma andiamo con ordine, visto che già da domani, lunedì 10 gennaio, le cose inizieranno a cambiare in maniera corposa per tutti i cittadini, a seconda del proprio ‘status vaccinale’ ma a prescindere da età e colore della propria regione.

Sabato 8 gennaio

A partire da questa data è entrato in vigore l’obbligo vaccinale per tutti gli over 50, valido per tutto i cittadini italiani ed europei residenti nel nostro paese, nonchè agli stranieri extracomunitari che vivono e lavorano in Italia. L’obbligo sarà valido per tutte quelle persone che compiranno il 50esimo anno d’età entro il 15 giugno, data per cui è previsto la fine dell’obbligo.

Lunedì 10 gennaio

A partire da domani entrano in vigore le nuove regole pensate dal governo nel decreto dello scorso 30 dicembre, che di fatto supera la suddivisione in fasce di colore delle regioni, introducendo restrizioni che nella pratica elevano tutto il territorio nazionale in una grande ‘zona arancione’. Dal 10 gennaio, infatti, per accedere ai trasporti pubblici locali (su cui sarà obbligatoria la mascherina Ffp2), per il servizio di bancone al bar, per i ristoranti anche all’aperto, per gli alberghi e i centri benessere sarà necessario il green pass rafforzato, detto anche super green pass, ottenibile solo con vaccinazione o guarigione.

Il lasciapassare sanitario rafforzato servirà anche per piscine, centri sportivi e palestre (anche all’aperto), alberghi (compresi i ristoranti interni), impianti da sci e musei. Compresi nelle restrizioni anche feste, sagre e centri culturali e ricreativi, anche all’aperto.

Per la Liguria, inoltre, a partire da questa data, sarà possibile considerare l’esito del tampone antigenico rapido al fine di tracciare l’eventuale contagio o l’avvenuto guarigione. Per questi ultimi, si potrà andare in farmacia e farli gratuitamente, come previsto dall’ultima ordinanza di Regione Liguria.

Giovedì 20 gennaio

Da questo giorno scatta l’obbligo di green pass base, quindi ottenibile anche con tampone, per i clienti di parrucchieri e barbieri e anche per i centri estetici.

Lunedì 31 gennaio

In questa data termina la chiusura per legge delle discoteche e delle sale da ballo, che potranno riaprire attenendosi al rinnovato quadro delle restrizioni legate al possesso del super green pass. Ovviamente salvo cambiamenti, che per il settore, uno dei più ‘chiusi’, potrebbero arrivare in prossimità di questa data.

Martedì 1 febbraio

A partire da questa data tutti i green pass avranno validità di sei mesi, invece che gli originari nove. Questo significa che chi è compiutamente vaccinato con le due dosi, dovrà verificare la data ed eventualmente procedere con la terza dose, il famoso booster. Terza dose che con il decreto del 30 dicembre potrà essere ‘anticipata’ a 120 giorni, quattro mesi, dalla inoculazione della seconda, invece dei 5 mesi come previsto in precedenza.

Da questa data, inoltre, ci vorrà anche il Green pass base per entrare in tutti i negozi ad eccezione degli alimentari, delle farmacie e dei tabacchi. Il decreto prevede l’estensione dell’obbligo di Green pass base per l’accesso a “pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona da individuare con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri”.

Il 1 febbraio, inoltre, inoltre scatteranno i controlli per l’obbligo vaccinale previsto tutti i cittadini over 50. Come abbiamo visto, a partire da quella data si metterà in moto la macchina dei controlli, che vedrà l’Agenzia delle entrate incrociare i dati sanitari delle agenzie regionali con quelli anagrafici per poi eventualmente recapitare a casa del ‘renitente’ la sanzione una tantum di 100 euro. L’obbligo decade, al momento, il 15 giugno, e quindi sarà valido anche per tutte quelle persone che compiranno il 50° anno di età in questo intervallo di tempo.

Martedì 15 febbraio

A partire da questo giorno scatta l’obbligo di green pass rafforzato per accedere a tutti i luoghi di lavoro, privati e pubblici che siano per gli over 50. Chi accederà al posto di lavoro ugualmente rischia una sanzione che va da 600 a 1500 euro, mentre il datore di lavoro che non controlla rischia da 400 a 1000 euro. Chi sarà sprovvisto del super green pass sarà considerato assente ingiustificate ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Giovedì 31 marzo

Con questa data cessa lo stato di emergenza prolungato dal governo Draghi in deroga ai due anni previsti come massimo dalla normativa di protezione civile. Con la cessazione dello stato di emergenza cesseranno tutti i provvedimenti presi per decreto durante la pandemia e la macchina dell’emergenza si fermerà. Con ogni evidenza, quindi, questo termine potrebbe essere ulteriormente posticipato, come più volte successo in questi mesi, in base alle valutazioni dello stato dell’arte.

Mercoledì 15 giugno

Scade l’obbligo vaccinale per gli over 50 e le relative restrizioni legate alla presenza sui luoghi di lavoro in mancanza di green pass rafforzato. Al momento, quindi, l’obbligo non varrà per tutte quelle persone che compiranno 50 anni dal 16 giugno in poi.