Debutta l’Atletica Val Lerrone: la foglia d’ulivo e il verde dell’entroterra nello stemma sociale

Villanova d’Albenga. Nel ponente savonese c’è una nuova associazione sportiva dedicata all’atletica leggera. Si chiama ASD Atletica Val Lerrone, affiliata Fidal e CSI, ha la sede legale a Casanova Lerrone ed è la nuova associazione sportiva dilettantistica, nata anche con l’obiettivo di creare una rappresentativa all’entroterra, dare un’offerta sportiva ai bambini, ragazzi e adulti dei comuni, delle borgate e frazioni di Villanova d’Albenga, Garlenda e Casanova e a tutti coloro vogliano cimentarsi con l’atletica leggera ovunque risiedano.

Fra i suoi colori sociali c’è il verde delle foglie d’ulivo e tutte le sfumature tipiche dell’entroterra ligure, dove gli atleti si allenano, sulla pista di Villanova d’Albenga e nel campo sportivo di Casanova Lerrone. Corrono anche sui sentieri più interni, non disdegnano la spiaggia per la preparazione e possono contare anche su una palestra attrezzata del Comune di Garlenda utilizzabile per gli allenamenti specifici.

Al suo debutto, l’Atletica Val Lerrone ha tesserato podisti di valore. All’esordio in gara, alla CorriCelle, l’atletica Val Lerrone è già andata a podio: ha conquistato un oro con Elena Cusato (categoria Allieve), un argento con Adele Nattero (Allieve) sui 4 km, ed il bronzo con Nicolò Parodi (Allievi) sui 4 km e con Emma Baradel (categoria Cadette) sui 2 km. Argento per Marina Bonora nella categoria master 55/59.

Il gruppo dei fondatori viene dal mondo dell’atletica. Il presidente Andrea Verna, consigliere comunale di Casanova Lerrone, tecnico Fidal, aveva già guidato con successo una società ad Acqui Terme. Qui in Liguria, allena con la collaborazione di sua moglie Adina Navradi, tecnico Fidal, che in Romania ha conquistato ben tredici titoli nazionali di atletica, si è laureata in Scienze Motorie ed è stata insegnante.

Gli altri soci fondatori sono Adriano Cusato, vicepresidente, il segretario Igor Reghin e i consiglieri Elisabeta Adina Navradi, Nicolò Reghin, Angelo Parodi, Monica Napoletano. Medico sociale è la dottoressa Lisa Lanteri.

L’Asd Val Lerrone ha avviato, corsi per bambini dai 5 anni in su, in tutte le categorie a Casanova Lerrone e Villanova d’Albenga.

“L’Atletica Val Lerrone è un progetto che avevamo nel cassetto da tempo e che ha trovato compimento sulla spinta dei genitori degli atleti che allenavo con successo con mia moglie Adina e che ora militano fra le nostre fila insieme ad altri che ci hanno già dato fiducia – spiega il presidente Andrea Verna -. Abbiamo già avviato allenamenti regolari a Casanova Lerrone e sulla pista di atletica di Villanova d’Albenga, comuni che ringraziamo per il sostegno dato al progetto insieme a quello di Garlenda che ci ha presentato le sue strutture sportive, con cui abbiamo trovato altrettanta sintonia per realizzare progetti futuri. Fra gli obiettivi del 2022, ci sarà l’organizzazione di due campestri, una a Casanova Lerrone e l’altra a Garlenda. I nostri corsi sono dedicati ad atleti ovunque essi risiedano, ma per noi è e importante portare lo sport fra i giovani dell’entroterra che magari hanno più difficoltà a spostarsi. Vogliamo valorizzare anche la bellezza del territorio: con gli atleti più grandi facciamo allenamenti specifici, sui sentieri nel fine settimana. Organizziamo anche raduni estivi di una settimana dedicati alla preparazione di gare, utilizzando le strutture ricettive locali e riunendo anche atleti che vengono da fuori regione”.

Lo slogan dell’Atletica Val Lerrone è: “atletica col sorriso“. “Siamo un gruppo affiatato, inclusivo, che vuol far crescere nello sport i giovani, anche portatori di disabilità, e aperto agli atleti di ogni età. Per noi è anche importante partecipare a gare nazionali dove i nostri ragazzi possano confrontarsi con i migliori e vivere belle esperienze sportive e umane che sono importanti momenti di crescita al di là del risultato” concludono Andrea Verna e Adina Navradi.

La premiazione di Adele Nattero e Elena Cusato

La premiazione di Emma Baradel

La premiazione di Nicolò Parodi

Il gruppo dei più piccoli dell’Atletica Val Lerrone a Casanova Lerrone

Lo stemma sociale