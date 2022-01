Dal Grifone il portiere più giovane tra A e B

Ricordo bene quando Alessandro Russo era stato convocato da Carmine Nunziata per il raduno della Nazionale italiana under 17 in programma a Vinovo dove era andata in scena l’amichevole contro la Spagna, partita in cui proprio la giovane promessa del Genoa giocò un ruolo da protagonista. Piccoli campioni dell’F24 Messina crescono, si poteva dire. Il Genoa FC infatti aveva esercitato il diritto d’opzione per assicurarselo a titolo definitivo. Classe 2001 originario di Reggio Calabria, il talentuoso estremo difensore ha spiccato calcisticamente il volo proprio dal centro sportivo di Carmine Coppola, da dove, visionato per alcuni mesi dagli osservatori del club ligure, si era trasferito nella gloriosa società rossoblù.

Eccellente era stata la stagione disputata con i “Giovanissimi” nazionali del Grifone, che lo aveva portato a vestire la maglia azzurra di categoria ed a sfiorare l’accesso alla finale scudetto.Il suo Genoa fu superato, infatti, di misura (2-1) in semifinale, sul sintetico del “Manuzzi” di Cesena, dall’Atalanta dopo aver primeggiato nel girone eliminatorio grazie ai 7 punti conquistati nelle precedenti tre partite disputate. Le qualità tecniche, fisiche (è alto 1,90) e caratteriali di Russo avevano da tempo pienamente convinto la dirigenza genovese a puntare su di lui per il futuro, così come aveva fatto in passato, in ambito di settore giovanile, per Mattia Perin.

Grande era stata naturalmente la soddisfazione del patron dell’F24 Messina Coppola, che vuole fare del vivaio del sodalizio peloritano, oltre che un punto di riferimento in ambito siciliano, soprattutto un trampolino di lancio verso il calcio professionistico: “Sono felice per il ragazzo, anche perché aveva smesso di giocare. Abbiamo fatto un percorso insieme e il passaggio al Genoa rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio e vanto. Per Alessandro abbiamo ricevuto richieste da diverse altre squadre di serie A, ma era giusto proseguisse il brillante cammino intrapreso proprio 12 mesi fa” erano state le parole del patron. Da quel momento Russo zitto, zitto, tra i consigli del nonno e la maglia di Buffon è diventato il portiere titolare più giovane tra A e B. Alto e abile (-issimo) con le mani, Alessandro, avrebbe potuto tranquillamente giocare a basket, sport che ha praticato da piccolo e che alternava al calcio perché, a detta di chi lo ha visto, non era per niente male. Invece ha scelto il ruolo di portiere, anche grazie ad un allenatore speciale, nonno Archimede, che un giorno gli ha regalato la maglia di Buffon e lo ha piazzato nella porticina del giardino di casa. Et voilà. A 14 anni Ale diventa Alessandro Russo, passa un provino al Genoa e si trasferisce in Liguria dove capisce che il calcio non sarà solo passione ma può diventare un lavoro.