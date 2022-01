“Cybersecurity, privacy e leggi”: webinar della Camera di Commercio per le imprese

Savona. Il Pid (Punto impresa digitale) della Camera di Commercio Riviere di Liguria organizza il webinar gratuito “Cybersecurity, privacy e leggi: come evitare rischi e costi inutili ed essere a norma”. Il webinar, rivolto alle imprese, si terrà giovedì 27 gennaio alle ore 15 in diretta streaming su piattaforma Zoom.

L’incontro fornirà indicazioni pratiche sulle tecnologie e le nozioni utili ad assumere il miglior comportamento in azienda per essere a norma e al sicuro, adeguando le soluzioni alle proprie dimensioni e ai propri budget di spesa. Durante l’evento le imprese potranno effettuare il test di maturità digitale.

Il programma, dopo i saluti del segretario generale della Camera di Commercio, Marco Casarino, prevede i seguenti interventi: “Il valore del tempo in rete: #ConnettereLePersone per navigare in modo smart e senza rischi” di Enrico Molinari, coordinatore digital promoter del Pid; “GDPR (Regolamento generale per la protezione dei dati personali), legge 231/01, reati informatici: analisi, prevenzione e tutela aziendale” di Maria De Pascalis, avvocato del Foro di Genova; “Cybersecurity e rischio informatico: come difendere l’azienda, conoscendo le criticità tecnologiche ed i comportamenti umani” di Giuliano Delfino, Ict manager specializzato in sistemi di rete e cyber risk.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a digitalpromoter@rivlig.camcom.it. Durante l’evento sarà disponibile un servizio di supporto tecnico.