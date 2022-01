Cross, prima prova del campionato di società: Atletica Arcobaleno presente con ottimi piazzamenti

Savona. Primo cross ligure di stagione ed Atletica Arcobaleno Savona presente al parco urbano di Imperia in cerca di piazzamenti importanti per quella che sarà poi la classifica di società regionale, al termine della seconda prova in programma nelle prossime settimane a Ronco Scrivia.

Miglior risultato di giornata l’affermazione dello junior Ludovico Vaccari che ha dominato la prova sugli 8 km chiudendo in 28’22″3. Soddisfazione per il suo tecnico Ivano Sauri presente ad incitarlo a bordo tracciato.

Nella gara assoluta, disputatasi sui 10 km, il migliore della pattuglia savonese è risultato l’indomito Vincenzo Stola, quinto all’arrivo. Samir Benaddi ha chiuso in undicesima posizione, il giovane Nicolò Reghin in tredicesima e al quindicesimo posto troviamo Enrico Lanfranconi.

Tra gli Allievi bene Gabriele Di Vita che termina in sesta posizione dopo una gara corsa tutta in testa alla gara ed un paio di cadute lungo il percorso.

In campo femminile i piazzamenti migliori sono per le junior varazzine: secondo posto per Giada Bongiovanni e quarta posizione per Chiara Memme.

Nella gara per le assolute quarta piazza per Lucrezia Mancino. In quinta posizione Chiara Meliga, ottava Laila Hero, nona Anna Riggio.

La classifica delle allieve vede il buon quarto posto di Alessia Laura, con Arianna Tagliafico sesta e Gaia Dotta ottava.