Covid, vaccinazioni 5-11 anni: esclusi gli studi pediatrici, lunghi i tempi di attesa

Liguria. La programmazione della campagna vaccinale per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. Su questo argomento sono state presentate due interrogazioni e una interpellanza in Consiglio regionale: la prima da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta dai colleghi del gruppo, la seconda interrogazione e l’interpellanza da Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

Garibaldi ha chiesto alla giunta quale sia la programmazione della campagna vaccinale per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni, in ogni Asl ligure. Il consigliere ha rilevato che la Regione ha dichiarato che saranno allestirti una ventina di hub dedicati in tutta la Liguria, di cui almeno sei nell’area metropolitana di Genova, dove saranno allestiti centri vaccinali dedicati ai più piccoli in alcune strutture dell’Asl 3 e che sarebbe necessaria la presenza negli hub vaccinali anche di personale medico specializzato in pediatria.

Pastorino ha chiesto alla giunta se è vero o meno che la vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni non può essere effettuata negli studi pediatrici. Il consigliere ha rilevato la vaccinazione dei bambini è consentita solo in hub vaccinali, mentre non è prevista presso gli studi pediatrici e chi volesse prenotare il vaccino non troverebbe posto prima di febbraio.

Il consigliere ha sottolineato che al momento, in Liguria, non è prevista la vaccinazione presso gli studi pediatrici, a differenza del Lazio per esempio, a causa di non specificati motivi. L’ampliamento rispetto a soli hub vaccinali è considerata una opportunità da percorrere per aumentare le stesse somministrazioni, anche alla luce dei recenti dati sui casi positivi dei più piccoli.

L’assessore Marco Scajola, su delega dell’assessore alla sanità Giovanni Toti, ha spiegato che le Asl hanno individuato tutti gli hub sul territorio regionale per la vaccinazione dei bambini fra i 5 e 11 anni e ha illustrato, nel dettaglio, le modalità organizzative adottate in ogni singola azienda sanitaria.

Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) ha poi presentato un’interpellanza, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di attivare il portale per l’autotesting, con tamponi rapidi certificati, come ha fatto l’Emilia Romagna, per i soggetti vaccinati con almeno due dosi. Il consigliere ha chiesto, in particolare, di avviare subito, a eseguito di un tampone rapido effettuato nel proprio domicilio con esito positivo, l’isolamento registrando il risultato del test in un portale regionale senza aspettare i tempi dell’azienda sanitaria.

L’assessore Marco Scajola ha spiegato che l’ordinanza della giunta regionale del 7 gennaio scorso, come peraltro hanno fatto altre Regioni, ha equiparato il test antigenico rapido a quello molecolare per la diagnosi dell’infezione e, sempre per la stessa ordinanza, i test autosomministrati non possono essere inseriti negli applicativi regionali.

Selena Candia (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, sui “guariti fantasma” cioè persone che hanno dedotto la positività attraverso autotest per i quali, però, occorreva la conferma con tamponi molecolari o antigenici eseguiti da centri autorizzati. Tuttavia – ha detto – i test di conferma sono stati eseguiti diversi giorni dopo, risultando spesso negativi, e questo non permette di sapere se e quando effettuare la vaccinazione. Candia ha chiesto alla giunta di intervenire.

L’assessore Marco Scajola ha ribadito che l’ordinanza della giunta regionale del 7 gennaio scorso ha equiparato il test antigenico rapido a quello molecolare per la diagnosi dell’infezione e ha aggiunto che sono accessibili ai cittadini i canali autorizzati all’emissione del green pass, cioè laboratori, medici di medicina generale e farmacie.