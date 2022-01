Covid, Toti: “Quarta ondata in calo, i vaccini hanno stoppato altri lockdown”

Liguria. “Per il terzo giorno consecutivo cala il numero totale dei casi positivi, che passa dai 61.183 di venerdì ai 56.838 di oggi, segno che il numero dei guariti supera quello dei nuovi contagi. Questo nonostante si continui a registrare una elevata incidenza, seppure anch’essa in calo”.

Così il presidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Giovanni Toti, che fa il punto sulla situazione Coronavirus e vaccini in Liguria.

“Si tratta di numeri che confermano come si sia raggiunto il picco e la quarta ondata sia al plateau”.

“Oggi – aggiunge Toti – si registra un lieve incremento dei ricoveri ospedalieri della nostra regione, come spesso accade di domenica, quando le dimissioni rallentano. I ricoveri in terapia intensiva sono a quota 35: di questi la stragrande maggioranza, 24 persone, sono non vaccinati”.

“I numeri di questa quarta ondata dicono chiaramente che grazie ai vaccini, nonostante una diffusione elevata del virus, siamo riusciti a evitare chiusure e lockdown e, pur con la dovuta prudenza, a ritornare alla socialità”.

“Riguardo la campagna vaccinale nelle ultime 48 ore sono state somministrate oltre 20mila dosi di vaccino, e più di 6.200 nelle ultime 24 ore. Le prime dosi somministrate nel mese di gennaio superano le 38mila, e le terze dosi sono più di 315mila”, precisa ancora il governatore ligure.

Quanto alle prenotazioni della fascia tra i 5 e gli 11 anni, sono 23.362 i prenotati e 18.273 i bambini che hanno già ricevuto il vaccino.

“A livello complessivo – conclude Toti – ci avviciniamo alle 700mila prenotazioni complessive per i richiami relativi alle terze dosi: oggi siamo a quota 690.916″.