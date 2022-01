Covid, Tosi (M5S): “Code per i tamponi, cosa aspettiamo a coinvolgere le parafarmacie?”

Liguria. “Anche la Liguria dica sì: lo può fare, basta volerlo e la recente approvazione di una mozione M5S in Lombardia, peraltro governata dalle stesse forze liguri, lo dimostra. Basterebbe superare lo strabismo politico e fare il bene dei cittadini e degli operatori mettendo da parte gli inutili sgambetti”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, primo firmatario di una mozione depositata ieri per impegnare il presidente e la Giunta regionale ad ampliare le attività di rilevamento dei contagi da Sars-Cov-2 alle parafarmacie e non solo.

“Come ribadito anche dalla coordinatrice ligure dell’Unione nazionale farmacisti titolari di sola parafarmacia Simona Capaccioli, questi esercizi sono dotati degli spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e in ogni parafarmacia è inoltre presente almeno un farmacista laureato. Non ci sono scuse: osteggiare questa possibilità, continuando a tirare in ballo scuse ‘romane’, è semplice miopia”.

Tosi poi conclude: “Ieri, il bollettino regionale riportava quasi 7 mila nuovi positivi al virus a fronte di quasi 34 mila tamponi tra molecolari e antigenici rapidi. Di fronte a queste cifre, ritengo urgente e non più procrastinabile ampliare la platea di chi eroga il servizio di tracciamento e snellire la procedura di inserimento a sistema dei certificati di negativizzazione o di positività post tampone. Per questo, nei giorni scorsi, avevo chiesto di coinvolgere anche le Pubbliche assistenze. Nella mozione che depositerò, ho inoltre proposto che sia consentito effettuare test antigienici rapidi (e accedere contestualmente alla piattaforma di registrazione degli esiti) anche agli infermieri liberi professionisti”.